Погляд не відірвати: щаслива Ані Лорак здивувала фанатів

Ані Лорак, яка нерідко піддається критиці, на цей раз приємно здивувала фанатів своїм зовнішнім виглядом. Відповідну публікацію артистка розмістила в соціальній мережі Instagram.

"З першим днем весни! З прощеною неділею!", - лаконічно підписала публікацію Ані Лорак. На знімку відома співачка мило посміхається, сидячи на дивані.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники Ані Лорак були здивовані зовнішнім виглядом виконавиці. Так, фани відзначили, що співачка останнім часом виглядає досить добре і привітали її зі святом:

Від вас погляд не відірвати.

Яка Ви красива!

Ну нереальна. і Вас. Гарного дня і настрою.

Взаємно, і тебе з весною.

Розцвіла.

Богиня.

Яке тепло і світло виходить від фото! З першим днем весни.

Неймовірна! Красива і щаслива! Супер.

Раніше Ані Лорак вразила фанів ляльковою фігурою.

Також ми писали, що Ані Лорак влаштувала цікаве опитування і опублікувала гаряче фото.