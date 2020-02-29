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Нічлава або Повалій? Ані Лорак перестали впізнавати фанати

STYLERПерсони    29.02.2020 - 12:25
Нічлава або Повалій? Ані Лорак перестали впізнавати фанати
Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак змінилася до невпізнання

Ані Лорак перестали впізнавати фанати. Вони все частіше плутають виконавицю з іншими артистками, що викликає деякі питання. Відповідні коментарі можна зустріти під публікацією виконавиці в Instagram.

На фото Ані Лорак з'явилася в халаті. Волосся розпущене, на обличчі широка посмішка. Здається, у виконавиці давно не було такого гарного настрою.

Крім того, українська співачка показала тизер нового кліпу на пісню "Я б літала", прем'єра якого запланована на 3 березня. У короткому ролику можна помітити кілька незвичайних образів.

"З першим весняним сонцем зустрічайте моє нове довгоочікуване відео #ябылетала!" - лаконічно підписала Ані Лорак.

Підписники відзначили, що Лорак зовсім на себе не схожа. Крім того, що стосується її творчості - фанати порахували, що кліпи артистки стали одноманітними і нудними:

  • Не дізналася поки не побачила нікнейм.
  • На Повалій схожа.
  • А мені Началову нагадала.
  • Я, якщо чесно, не впізнала.
  • Кліп схожий на "Ми порушуємо". Таке відчуття, що їх знімали в один день. Одноманітні кліпи стали.

Нічлава або Повалій? Ані Лорак перестали впізнавати фанати

Ані Лорак змінилася до невпізнання

Нічлава або Повалій? Ані Лорак перестали впізнавати фанати

Нагадаємо, що раніше популярна українська виконавиця Ані Лорак неприємно здивувала фанатів. Зірка привела свою дочку на мюзикл, однак не подбала про те, щоб тепло одягнути 8-річну Софію. Відповідний знімок опублікований у соцмережі Instagram.

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Новини України Ані Лорак
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