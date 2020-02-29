Нічлава або Повалій? Ані Лорак перестали впізнавати фанати

Ані Лорак змінилася до невпізнання
Ані Лорак перестали впізнавати фанати. Вони все частіше плутають виконавицю з іншими артистками, що викликає деякі питання. Відповідні коментарі можна зустріти під публікацією виконавиці в Instagram.
На фото Ані Лорак з'явилася в халаті. Волосся розпущене, на обличчі широка посмішка. Здається, у виконавиці давно не було такого гарного настрою.
Крім того, українська співачка показала тизер нового кліпу на пісню "Я б літала", прем'єра якого запланована на 3 березня. У короткому ролику можна помітити кілька незвичайних образів.
"З першим весняним сонцем зустрічайте моє нове довгоочікуване відео #ябылетала!" - лаконічно підписала Ані Лорак.
Підписники відзначили, що Лорак зовсім на себе не схожа. Крім того, що стосується її творчості - фанати порахували, що кліпи артистки стали одноманітними і нудними:
Ані Лорак змінилася до невпізнання
Нагадаємо, що раніше популярна українська виконавиця Ані Лорак неприємно здивувала фанатів. Зірка привела свою дочку на мюзикл, однак не подбала про те, щоб тепло одягнути 8-річну Софію. Відповідний знімок опублікований у соцмережі Instagram.