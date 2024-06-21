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"Бамбетлі, виходок, гандабурка": какие слова нужно выучить тем, кто собирается в Карпаты

Пятница 21 июня 2024 08:44
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"Бамбетлі, виходок, гандабурка": какие слова нужно выучить тем, кто собирается в Карпаты Какие слова следует выучить тем, кто собирается в Карпаты (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Карпатах язык жителей существенно отличается от того, на котором говорят в больших городах. Там существует много диалектизмов, и украинцы из других регионов не всегда их понимают.

Какие слова есть в словаре гуцульских говоров, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда Дмитрия Савчука для Gazeta.ua.

Аршица - труднодоступная вершина горы.

Бай - пир, банкет.

Бамбетлі - диван.

Борше - скорее, быстрее.

Боярок - пояс.

Бесаги - двойная сумка-мешок

Бріхташка - кошелек

Ветуля - коза, не имеющая козлят.

Виходок - туалет.

Волосань - камыш.

Гайналі - жители Карпат.

Гамати - есть.

Гандабурка - картофель.

Година - затяжные дожди.

Гофа - двор, двор.

Гоц - водопад.

Гэгя – папа.

Густ - вкус, аппетит.

Дека - 100 г.

Днински - ежедневно.

Дрива - дрова.

Єк дужі? - как здоровье - приветствие.

Жарівка - электрическая лампочка.

Желізко - утюг.

Жичіти - одалживать.

Завлєгі - поздно ночью.

Затяготіти - забеременеть.

Збавлений - испорченный

Защик - укол

Калабач - рытвина на дороге.

Камізелька - жилетка, безрукавка городского типа.

Кимак - палка, комочка, полено.

Кебета - мозги

Клевец - молоток.

Клявза - лесосплавная гатка

Ковбель, ковблик - рыба.

Коц - шерстяное одеяло, покрывало

Кочело - колесо.

Лєрва - женщина легкого поведения.

Лижби - коньки.

Ліжник - шерстяное одеяло.

Лопта - мяч.

Люфт - воздух

Маковиця - вершина горы.

Маринарка - пиджак.

Монька - молоко.

Несогірший - неплохой, возможный.

Обора - усадьба.

Олуфко - карандаш

Падура - лис.

Пазюньки - красная и белая смородина.

Паленка, палинка - самогонка.

Папіндека - картон

Плай - лесная тропа в горах

Пижик - маршрутное такси.

Подбивать – готовить еду.

Погарчик - рюмка.

Половінь - огонь.

Пструг - форель.

Рагуль - невоспитанный, недалекий и безвкусный мужчина.

Ружі - розы.

Ріхлик - поезд

Свіже молоко - кислое молоко

Сервус! - Здорово! Поздравляю!

Склєнка - бутылка.

Слава Иссу, слава Иисусу Христу - приветствие жителей Карпат.

Сладкое молоко – свежее молоко.

Стариня - родители.

Студений - холодный, замерзший.

Тано - дешево.

Трускавки - клубника.

Фацирити - воровать.

Хавка - рот, который слишком много говорит.

Цьонька - свинья.

Челядина, чєлідина, чилидіна, чілідина - женщина.

Чєда - дети.

Чічка - цветок

Шпас - шутка.

Все эти слова Дмитрий Савчук собрал в Косовском районе Ивано-Франковской области.

Раньше мы писали о том, как правильно называть посуду для чая или кофе - філіжанка, чашка или горнятко.

А еще рассказывали о том, почему на украинском женские имена не должны звучать как "Лєна" или "Свєта".

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