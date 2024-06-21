"Бамбетлі, виходок, гандабурка": какие слова нужно выучить тем, кто собирается в Карпаты

В Карпатах язык жителей существенно отличается от того, на котором говорят в больших городах. Там существует много диалектизмов, и украинцы из других регионов не всегда их понимают.

Какие слова есть в словаре гуцульских говоров, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда Дмитрия Савчука для Gazeta.ua.

Все эти слова Дмитрий Савчук собрал в Косовском районе Ивано-Франковской области.

Хавка - рот, который слишком много говорит.

Раньше мы писали о том, как правильно называть посуду для чая или кофе - філіжанка, чашка или горнятко.

А еще рассказывали о том, почему на украинском женские имена не должны звучать как "Лєна" или "Свєта".