"Філіжанка, чашка або горнятко?" Как на самом деле нужно называть по-украински посуду для чая или кофе

В украинском языке существуют два распространенных слова для обозначения посуды для чая или кофе - "чашка" и "горнятко". Чем они отличаются, и какое слово употреблять в разных ситуациях?

Как правильно называть посуду для питья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение филолога Ольги Васильевой на Facebook .

Многие люди думают, что между словами "чашка" и "горнятко" нет существенной разницы. Некоторые из них считают, что это слова из диалектов разных регионов.

"Во-первых, чашка преимущественно с ушком и очень редко без него. Во-вторых, московское "кружка" у нас кухлик, а не горнятко. В-третьих, "філіжанка" - то же, что чашка (необязательно изысканная). В-четвертых, "горнятко" - это маленький горшок, чаще всего без ушка. В-пятых, стакан - не русизм, а такой же тюркизм, как и "філіжанка", - объясняет филолог.

Также она объясняет, что слово "стакан" пришло к нам из польского языка - szklanka.

"А еще горнятками "для кофе" и шклянками с філіжанками. На средненадднепровские слова "чашка" и "стакан" наложили стигму именно галичане. Но должна напомнить, что моя страница - о нормах литературного языка, а не диалекты, и если "горнятко" - это горшок, то и употребляйте это слово согласно словарю и советам языковедов. Во всех справочниках по словоупотреблению написано, что из "горнятка" кофе не пьют! Еще напомню, что чашка и стакан - лексемы не только средненадднепровские, а и литературные", - пишет Васильева.

Филолог объяснила разницу между всеми названиями посуды:

Горня, горнятко (от прасл. *gъr‌nъ - "горно" (печь)) - маленький горшок для приготовления густых блюд.

Чашка (уменьш. от прасл. *čаша - "шкаралупа") - небольшая посуда из разных материалов, преимущественно округлой формы, чаще всего с ушком и блюдцем, в основном для питья кофе или чая.

Філіжанка (тур. fincān, при румынском или польском посредничестве filigean/filiżanka - "чашка") - то же, что чашка.

Кухоль (нем. küfel "малая бочка") - преимущественно цилиндрический сосуд из разных материалов для питья разных напитков, всегда с ручкой или ушком, выше чашки.

Келих (нем. kelch "кубок, чаша") - цилиндрический или округлый сосуд из разных материалов на ножке, с ушком или без, для питья алкогольных напитков.

Чарка (уменьш. от прасл. *čara "чаша для алкоголя") - небольшой цилиндрический или округлый сосуд из разных материалов, без ушка, на ножке или без, для питья алкогольных напитков.

Стакан (тюрк. tostakan "деревянный сосуд для питья") - преимущественно цилиндрический сосуд без ушка и ножки из разных материалов для питья разных напитков.

Стакан (пол. szklanka от szkło "стекло") - стеклянный стакан.

"Кстати, по толковому словарю одно из значений слова стакан - это в общем-то стеклянный сосуд, банка и другое", - подчеркивает языковед.