Лікар назвала доступний засіб, який рятує від раку

Названо продукт, який рятує від онкології (колаж: РБК-Україна)

Рак грудей і іншу онкологію можна попередити доступним усім продуктом

Рак грудей, а також інші види онкологічних захворювань, можна попередити, регулярно вживаючи в їжу насіння льону і продукти, виготовлені з нього. Про чарівні властивості насіння розповіла лікар-дієтолог Оксана Скиталінська на своїй Facebook-сторінці.

Експерт пояснила, що в цьому допомагають активні компоненти насіння льону: альфа-ліноленова кислота (АЛК), лігнін і харчові волокна (суміш розчинної та нерозчинної клітковини).

Дієтолог рекомендує із всього переліку продукції з льону, представленого в супермаркетах (цільні зерна, борошно, висівки, олія), вибирати саме зерна.

Головні причини ввести в раціон насіння льону:

захищає при різних видах онкології, особливо при раку молочної залози,

оздоровлює судини і серце - насіння льону зменшує запальні процеси в стінках судин і знижує ризик "налипання" атеросклеротичних бляшок,

покращує властивості крові, зменшуючи ймовірність тромбоутворення,

нормалізує артеріальний тиск і рівень холестерину,

знижує рівень цукру в крові у діабетиків і в переддіабетичному стані.

Оксана Скиталінська зазначила, що рак грудей - не єдиний вид злоякісних пухлин, чутливих до впливу лляного насіння або його компонентів.

"Рак передміхурової залози, легенів, товстої кишки, яєчників, ендометрія, гепатоцелюлярна карцинома, рак шийки матки також чутливі до насіння льону", - стверджує лікар.

Крім того, насіння льону покращує пам'ять, якість життя під час менопаузи, благотворно впливає на стан шкіри, а також зменшує запалення в органах ШКТ.



Дієтолог радить подрібнити сухе насіння і зберігати у темному холодному місці в щільно закритій банці, або намочити, а потім подрібнити в блендері. Приймати від 1 до 2 столових ложок в день (дві при зазначених вище порушеннях здоров'я).