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У дусі 90-х. Росіяни в Маріуполі ділять награбоване майно за допомогою зброї

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Київ, Неділя 21 серпня 2022 18:36
У дусі 90-х. Росіяни в Маріуполі ділять награбоване майно за допомогою зброї Фото: окупанти в Маріуполі влаштовують розбірки із застосуванням зброї (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники періодично за допомогою автоматних черг влаштовують "розбірки" за награбоване майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

"Назад у 90-ті чергові розбірки окупантів у Маріуполі. Жителі міста пишуть про автоматні черги. Це вже стає нормою - вирішувати проблеми за допомогою перестрілок. Ось тільки мирні жителі, як завжди, нікого не цікавлять, але саме вони можуть стати безневинними жертвами", – йдеться в повідомленні міськради.

Раніше ми писали, що російські окупанти влаштовують п'яні перестрілки на вулицях, а також змушують людей купувати воду, демонтуючи всі обладнані місцевими жителями крани.

Нагадаємо, в Маріуполі почалася відкрита мобілізація в так звані збройні сили "ДНР". Жителям міста надсилають СМС і пропонують зарплату в рублях.

Також повідомлялося, що окупанти в Маріуполі намагаються розібрати металургійний комбінат імені Ілліча на металобрухт і вже почали вирізати обладнання.

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