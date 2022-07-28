Перестрілки на вулицях, "відродження ДАІ" та дефіцит води: що відбувається в Маріуполі

Російські окупанти влаштовують п'яні перестрілки на вулицях, відродили "ДАІ" з усіма його хабарями, а також примушують людей купувати воду, демонтуючи всі облаштовані місцевими жителями крани.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на T elegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"На вулицях міста з’явилось ДАІ зі всіма наслідками "А ну дьІхни". Хабарі на дорогах повернулись. Жодних паперів, протоколів - все вирішується на місці", - повідомив Андрющенко.

Він розповів, що вночі в районі Волонтерівки Кальміуського району російські окупанти влаштували стрілянину з автоматів.

"Через п’яну сварку з "днрівцями" з’ясовували хто більший визволитель. На жаль, без жертв серед військових, на щастя - без жертв серед цивільних. Дедалі "человек с ружьем" стає головним гегемоном міста", - зазначив Андрющенко.

За його словами, попри відсутність води у більшості мешканців Лівобережного району, окупаційна влада демонтувала всі облаштовані маріупольцями імпровізовані крани, зокрема в районі 12 школи.

"Причина не ремонт водоводу або контроль тиску. Знову - збагачення. Людей примушують покупати воду в магазинах, що фактично належать окупантам та точках, що належать мраZоті Тернавському, що сплачує долю Іващенко і ко. Замість безкоштовного рятування 0 по 4 грн за літр з маріупольця", - пише Андрющенко.

Разом з тим він повідомив, що на ММК ім. Ілліча поновили практику розбору завалів цивільними вперед саперів.

"За два тижні вже підтверджено факт підриву на розтяжках двох цивільних в Аглофабриці та 6 цивільних в ремонтному цеху", - розповів радник мера.

Також було підключено до електрики частину східного Лівобережжя, але, за його словами, кожне підключення наочно демонструє відсутність людей в місті.

"Приватний сектор до електрики не підключено, окупаційна влада уникає навіть обіцянок щодо такого процесу. Попри обіцянки про ремонт квартир, містяни змушені самостійно ремонтувати вікна всім, що є. Скла немає. Склопакети коштують за всі гроші світу. Плівка в дефіцит. Значна частина вікон закрита ДСП, деревом, гіпсокартоном. Людей дедалі заганяють жити в печерах", - повідомив Андрющенко.

І попри все, радник мера зазначив, містяни не втрачають оптимізму.

"Жартуючи про "польові кухні" біля під'їздів. Хоча евакуація досі є єдиним шляхом виходу з гуманітарного пекла "жданова", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Маріуполі загарбники розпочали фільтрацію людей віком від 70 років.

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