ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вижити будь-якою ціною: у Маріуполі люди набирають питну воду з калюж (фото)

Новость на русском →
Маріуполь, П'ятниця 26 серпня 2022 11:31
Вижити будь-якою ціною: у Маріуполі люди набирають питну воду з калюж (фото) У Маріуполі люди залишаються без води (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після приходу "руського міра" до Маріуполя люди щодня змушені боротися за своє існування. Через те, що в місті немає води, місцеві жителі набирають її прямо з калюж.

Про цей кричущий факт після приходу окупантів повідомляється в міській адміністрації.

Деталі ситуації в Маріуполі

Жителі Кальміуського району змушені набирати питну воду з калюж.

"Окупанти не поспішають вирішувати проблеми зруйнованого міста із забезпеченням водою. Люди кинуті напризволяще і змушені виживати своїми силами", - сказано в повідомленні.

Реалії містян показали на фото.

Вижити будь-якою ціною: у Маріуполі люди набирають питну воду з калюж (фото)Вижити будь-якою ціною: у Маріуполі люди набирають питну воду з калюж (фото)Вижити будь-якою ціною: у Маріуполі люди набирають питну воду з калюж (фото)У Маріуполі люди набирають воду з калюж (фото / Маріупольська міська рада)

Зазначимо, що катастрофічна ситуація з водою в Маріуполі почалася з приходом туди загарбників. Вони обіцяють жителям водопостачання, але за фактом нічого не відбувається. Вже неодноразово повідомлялося, що в місті холера.

Нагадаємо, що росіяни у Маріуполі ділять награбоване майно за допомогою зброї.

Раніше ми писали, що російські окупанти влаштовують п'яні перестрілки на вулицях, а також змушують людей купувати воду, демонтуючи всі обладнані місцевими жителями крани.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя