Вижити будь-якою ціною: у Маріуполі люди набирають питну воду з калюж (фото)

У Маріуполі люди залишаються без води (колаж РБК-Україна)

Після приходу "руського міра" до Маріуполя люди щодня змушені боротися за своє існування. Через те, що в місті немає води, місцеві жителі набирають її прямо з калюж.

Про цей кричущий факт після приходу окупантів повідомляється в міській адміністрації.

Деталі ситуації в Маріуполі Жителі Кальміуського району змушені набирати питну воду з калюж. "Окупанти не поспішають вирішувати проблеми зруйнованого міста із забезпеченням водою. Люди кинуті напризволяще і змушені виживати своїми силами", - сказано в повідомленні. Реалії містян показали на фото. У Маріуполі люди набирають воду з калюж (фото / Маріупольська міська рада) Зазначимо, що катастрофічна ситуація з водою в Маріуполі почалася з приходом туди загарбників. Вони обіцяють жителям водопостачання, але за фактом нічого не відбувається. Вже неодноразово повідомлялося, що в місті холера.