З'ясувалося, чому принц Гаррі не залишився на ювілей Єлизавети II: не через Меган Маркл

Так, герцога Сассекського помітили 21 квітня за обідом в престижному районі Голлівуду з "королевою філантропії" Лос-Анджелеса 81-річною Волліс Анненберг. У цю дату бабуся принца, королева Єлизавета II, зустрічала свій 95-й день народження.

Тут варто зауважити, що королівський онук, згідно з вимогами для міжнародних мандрівників, які прибувають в США, мав провести 10 днів на карантині. В Америку він повернувся 20-го комерційним рейсом. За даними ЗМІ, принц дуже хотів повернутися додому до Маркл, якій через вагітність лікарі настійно не рекомендували летіти разом з ним до Британії, та їхнього сина Арчі.

Як повідомляють інсайдери видання, Гаррі та Анненберг обідали в суперексклюзивному голлівудському клубі San Vicente Bungalows.

"Вони сиділи зовні, далеко від інших людей, і Гаррі увійшов у масці", - розповіли очевидці.

Волліс є президентом і Головою Ради Фонду Анненберг. Ця благодійна організація з багатомільярдним доходом в США підтримує такі справи, як турбота про навколишнє середовище, соціальна справедливість і благополуччя тварин. Ці ж проблеми відстоюють і Гаррі з Меган.

Центр виконавських мистецтв Анненберга, названий її сім'єю - місце, де Vanity Fair традиційно проводить свої урочистості з нагоди вручення Оскара. Вона також є членом правління USC, Музею мистецтв округу Лос-Анджелес і музею сучасного мистецтва Лос-Анджелеса.

Знаменита американська філантропка Волліс Анненберг (фото: hellomagazine.com)

Британську королівську сім'ю та родину Анненбергів багато пов'язує: батько Волліс, Волтер Анненберг, був послом США у Великій Британії при президенті Річарді Ніксоні з 1969 по 1974 рік.

Заклад San Vicente Bungalows вважається ідеальним в Лос-Анджелесі для зустрічей віп-персон "не для сторонніх очей", позаяк клуб дотримується суворої політики щодо мобільних телефонів, фотографій і витоку інформації, що загрожує членам безповоротним виключенням.