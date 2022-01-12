Як легко видалити твердий віск з будь-яких речей

Бувають випадки, коли свічки створюють не лише атмосферу свята, а й проблеми. Зокрема, можуть залишатись плями воску на скатертині, одязі чи килимі. Однак, їх можна легко видалити.

Як відчистити твердий віск

З пофарбованих стін

Так, потрібно кілька аркушів паперових рушників покласти на віск, який ви хочете відчистити зі стіни. Потім нагрійте праску до найнижчого рівня і проведіть нею по паперових рушниках.

Також можна скористатися феном, витираючи надлишки воску в міру його танення.

З дерев'яних виробів

Візьміть фен, він пом'якшить віск, а потім витріть його м’якою тканиною. Важливо не віддирати віск, адже це може пошкодити дерево або обробку.

Як відчистити віск (freepik)

З килима

Покладіть паперовий пакет на віск та праскою на мінімальній температурі проведіть на восковому місці. Віск вбереться в папір.

З тканини

Так, спочатку покладіть тканину в морозилку приблизно на 30 хвилин. Потім витягніть її та відчистьте холодний віск.

Потім скористайтеся методом теплої праски та паперового пакета, щоб позбутися плями. Далі нанесіть трохи мийного засобу на пляму та виперіть.