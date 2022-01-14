Як позбутися жовтих плям на старих подушках: цей метод врятує ваші речі
Подушки з часом втрачають свій привабливий вигляд і на них з'являються жовті плями. Але якщо ви замислитеся над тим, як відбілити жовті плями на подушках, то це можна зробити дуже просто, використовуючи кілька поширених продуктів, які є майже у кожному домі.
Про це пише popsugar.
Так, подушки потрібно прати двічі на рік, але потрібно знати, як це робити правильно.
Як відчистити жовтизну на старих подушках
Для цього знадобиться:
- 1 склянка перекису водню;
- 1/2 склянки оцту;
- пральний порошок;
- підсилювач прання.
Спочатку покладіть старі подушки в пральну машину і замочіть. Прання двох подушок за раз урівноважує пральну машину, щоб вона чистила рівномірно. Потім додайте перекис водню та оцет в барабан.
Після виперіть подушки звичайним рідким мийним засобом разом із підсилювачем для білизни.
Від покращить можливості вашого мийного засобу, ретельно очищаючи подушки.
Витягніть подушки з пральної машини та киньте їх у сушильну машину. Тільки після цього ви зможете насолоджуватися свіжими білими подушками.
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