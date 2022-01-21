Как вывести пятна от пота с любой одежды: эти методы облегчат вам жизнь

Часто стиральные машинки не в состоянии удалить желтые пятна пота на одежде, поэтому вещь приходится выбрасывать. В частности, дезодоранты преимущественно только блокируют запах. А вот самих пятен можно избавиться с помощью подручных средств.

Об этом пишет 5-Minute Crafts .

Как отчистить пятна пота

Используйте лимонный сок

Так, добавьте в миску сок одного лимона и столько же воды. Далее нанесите эту смесь на пятно и почистите зубной щеткой и оставьте одежду сохнуть.

Как вывести пятно пота на одежде (5minutecrafts)

Уксусом

На пятно налейте уксус и осторожно ее потрите. После этого постирайте как обычно.

Поможет аспирин

Этот способ прекрасно подойдет для белых хлопковых рубашек. Нужно растворить 2 таблетки аспирина в половине миски воды. Затем нанести на пятно и оставить на несколько часов.

После этого вотрите в пятно немного жидкого моющего средства и постирайте.

Как вывести пятно от пота на одежде (5minutecrafts)

Пищевая сода и перекись водорода

Нужно смешать пищевую соду и перекись водорода до образования пасты. Натрите пятно пастой и смойте его обычным способом.

Вотрите соль

Стоит растворить немного соли в горячей воде. Далее аккуратно нанесите раствор губкой на загрязненную одежду и вотрите, пока пятно не исчезнет. Затем постирайте одежду.

Как вывести пятно от пота на одежде (5minutecrafts)

Замочите пятно

Смешайте один стакан уксуса и 2 стакана воды и замочите загрязненную одежду в этой смеси на 20 минут.

После натрите пятно пастой из 1/2 стакана пищевой соды, смешанной с 1 столовой ложкой соли и 1 столовой ложкой перекиси водорода.