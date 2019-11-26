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Виступали гірше і гірше: Влад Яма розкритикував переможців Танців з зірками 2019

STYLERЖиття    26.11.2019 - 16:54
Виступали гірше і гірше: Влад Яма розкритикував переможців Танців з зірками 2019
Танці з зірками 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Танці з зірками 2019 закінчилися перемогою Ксенії Мішиної та Євгена Кота

Суперфіналу шоу Танці з зірками 2019 відбувся в неділю, 24 листопада. Переможцями проекту стали Ксенія Мішина та Євген Кот, які змогли обійти головних своїх конкурентів Ганну Різатдінову і Олександра Прохорова. Третє місце на шоу посіла пара Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар. Відомий танцюрист і суддя проекту Влад Яма в інтерв'ю "Фактам" розкритикував переможців.

Яма зазначив, що в цілому останній сезон танцювального шоу йому сподобався. На проекті було багато емоційних і сміливих постановок, які приємно здивували. При цьому він припускав, що за Мішину і Кота люди будуть голосувати більше, ніж за Різатдінову і Прохорова.

Виступали гірше і гірше: Влад Яма розкритикував переможців Танців з зірками 2019

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

На думку Влада, якщо брати танці, то Різатдінова і Прохоров заслужили кубок переможців трохи більше.

Виступали гірше і гірше: Влад Яма розкритикував переможців Танців з зірками 2019

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

"В якійсь мірі на перемогу Ксенії і Жені вплинули, звичайно, шанувальниці Кота. Але, думаю, більшою мірою все ж прекрасні акторські дані Ксенії Мішиної. І, звичайно, її життєва історія", - заявив Яма.

Виступали гірше і гірше: Влад Яма розкритикував переможців Танців з зірками 2019

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Влад підкреслив, що професійні вміння учасників проекту - це ще не привід для перемоги. Глядачів також чіпляє історія, яка допомагає скласти образ героя. Танцюрист зазначив, що улюбленим танцем на шоу була румба Різатдінової у фіналі Танців з зірками 2019.

Виступали гірше і гірше: Влад Яма розкритикував переможців Танців з зірками 2019

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Яма також висловився про виступи переможців шоу. За його словами, Мішина і Кіт дуже добре стартували. Після перших чотирьох-п'яти ефірів Влад був упевнений, що саме ця пара виграє фінал, але Катерина Кухар говорила йому, що не все так однозначно. До середини проекту Ксенія і Євген перестали дивувати так сильно, як це було спочатку.

Виступали гірше і гірше: Влад Яма розкритикував переможців Танців з зірками 2019

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

"На мій погляд, останні три-чотири ефіру вони виступали все гірше і гірше. У переможців так бути не повинно!", - зазначив Влад.

За його словами, причина полягала в тому, що на шоу стало більше бального танцю і відмінності в рівні Різатдінової і Мішиної стали очевидними. Судді також підтверджували це своїми оцінками.

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