Переможниця Танців з зірками 2019: я думала, не засну

Ксенія Мішина(фото: instagram.com/misha.k.ua)

Переможниця Танців з зірками 2019 Ксенія Мішина ( instagram.com/misha.k.ua)

Переможниця Танців з зірками 2019 Ксенія Мішина , яка танцювала пристрасний фокстрот зі своїм партнером Женею Котом, розповіла, наскільки переживала перед фіналом супершоу, яке відбулося 24 листопада, у неділю.

Пара виконала танець під пісню Кузьми Скрябіна "Мовчати", чим привела в повний захват усіх глядачів, які активно підтримували пару весь проект.

"У мене самий кращий партнер. Хочу допомогти Жені отримати перемогу на цьому проекті. Я тебе люблю...", - відверто сказала актриса Мішина.

Ксенія Мішина і Женя Кот на танцях з зірками 2019 (YouTube)

Пара за свій танець отримала оцінку від суддів 39 балів.

"Я дуже нервувала на суперфіналі. Мені здається, що цей стан у мене не проходив кілька днів ще до прямого ефіру. Думала навіть, що перед фіналом не засну, але слава Богу вдалося пару годин поспати. Все, звичайно, дуже переживательно. Вже 14 тижнів я вчуся справлятися з хвилюванням, але суперфінал — особливий день. Я можу порівняти це хвилювання з тим, як я переживала, коли все це тільки починалося. Нам належало виконати шість танців і це повинно було бути дуже круто. У цьому сезоні дуже важлива техніка і не було права на помилку", - розповідала Мішина "Фактам".

Зазначимо, що Євгенія Мішина ще на початку проекту була претенденткою на переможницю, дуже багато їй пророкували перемогу в шоу.