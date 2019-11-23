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Танці з зірками: фіналістка проекту заговорила про роман з партнером

STYLERТелешоу    23.11.2019 - 16:24
Танці з зірками: фіналістка проекту заговорила про роман з партнером
Танці з зірками 2019 (колаж РБК-Україна)

Фіналістка шоу "Танці з зірками" зізналася, що з її партнером у неї тільки робочі відносини

Відома гумористична актриса Вікторія Булітко прокоментувала чутки про роман зі своїм партнером на проекті "Танці з зірками". Актрисі гумористичної студії "Дизель Шоу" намагалися приписати роман, але ці чутки швидко забулися. Про це фіналістка танцювального проекту розповіла в інтерв'ю The Lime.

За словами Булітко, автори шоу напевно грають на цих темах, бо як глядачеві завжди цікаві не лише події на паркеті, але і закулісне життя учасників шоу, куди доступу вони не мають.

"Нам на початку сезону намагалися приписати роман: розповідали, що в Грузію ми не просто так літали. Але це швидко забулося, бо неправда. У нас тільки робітники, танцювальні відносини", - запевнила знаменитість.

Танці з зірками: фіналістка проекту заговорила про роман з партнером

Танці з зірками 2019 (Дмитро Дікусар та Вікторія Булітко, прес-служба каналу 1+1)

Як згадала Булітко, при знайомстві з Дікусаром вона переживала через їх суттєву різницю в зрості, але вже з початком репетицій всі побоювання актриси розвіялися. Її партнер виявився професіоналом, а до того ж - справжнім чоловіком.

"Нас з Дімою об'єднує загальна тема: добре станцювати для нашого глядача. Я думаю, глядачам завжди цікаві не тільки танці, але й лаштунки проекту: інтриги, скандали, розслідування. Хтось щось додумає, а комусь може здатися", - додала Булітко.

Нагадаємо, що раніше мережа різко відреагувала на виліт Кравець з Танців з зірками.

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Новини України Танці з зіркамиТанцы со звездамиВиктория Булитко
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