Високий рівень небезпеки: синоптики дали прогноз погоди на неділю

Погода в Україні 6 жовтня буде мокрою, холодною та хмарною. Крім того, очікується надзвичайний рівень пожежонебезпеки і заморозки ІІ рівня небезпеки, починаючи з понеділка. Можливий сніг з дощем. Про те, чого чекати українцям у неділю, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, рівень тепла опуститься до +7... +9 градусів на Заході України. При цьому у східних регіонах буде +8... +14 градусів. У Києві рівень тепла триматиметься в межах +8... +10 градусів. Чим південніше, тим погода буде тепліше: у Черкаській та Кіровоградській областях - +10... +12 градусів, у приморських регіонах +12... +15 градусів тепла.

Погода в Україні 6 жовтня (колаж: РБК-Україна)

Що стосується опадів, то вони будуть переважно не рясними. Тільки на південно-заході країни синоптики прогнозують зливи. В цілому, дощі очікуються в Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській та Чернівецькій областях. В інших регіонах - сонячна погода з мінливою хмарністю.

"5-8 жовтня в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки в повітрі 0-5° (II рівень небезпеки, оранжевий), 7 жовтня у південних і східних областях на поверхні грунту заморозки 0-6 ° (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в прогнозі.

Погода в Україні 6 жовтня (скріншот: meteo.gov.ua)

Народний прогноз: про те, коли очікувати першого снігу, наші пращури судили по березовому листю: якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, сніг ляже пізно.

Нагадаємо, що раніше синоптики попередили про погіршення погоди.