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Завтра в Україні можливі дощі та сніг

Новини » Суспільство    05.10.2019 - 13:16
Завтра в Україні можливі дощі та сніг
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Карпатах очікується мокрий сніг

Погода в Україні у неділю, 6 жовтня, принесе у північні та західні області дощі та мокрий сніг. Про це повідомила на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За даними синоптика, завтра у північних та західних областях очікуються дощі, в районі Карпат можливий мокрий сніг. Температура повітря у неділю коливатиметься від +6 до +13. У південних та північних областях буде тепліше: від +12 до +17.

У Києві завтра прогнозується невеликий дощ, температура повітря триматиметься на рівні +10 градусів.

Зазначається, що прохолодна та дощова погода збережеться в Україні і в понеділок, 7 жовтня. У північних, західних та більшості центральних областей прогнозуються заморозки, а вдень зниження температури до +6...+11. На півдні та сході вдень до +10...+16.Завтра в Україні можливі дощі та сніг

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Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попередили про погіршення погодних умов у південних, а також у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях. Там синоптики прогнозують сильні дощі, подекуди з грозою.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що на вихідних в Україні різко знизиться температура повітря, місцями можливий сніг. У неділю, 5 жовтня, прогнозувалися дощі у деяких північних, східних та південних областях. У Києві вдень від +11 до +14.

У Карпатах знову пішов сніг Сьогодні Україну охоплять дощі з грозами
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