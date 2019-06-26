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Вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського: 16-річну дівчину визнали винною

STYLERЖиття    26.06.2019 - 12:38
Вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського: 16-річну дівчину визнали винною
Колаж РБК-Україна

16-річна дівчина, яка вимагала відставку Зеленського, відбулася попередженням

16-річну Дарину Коцюрубу, яка 25 травня вимагала відставку президента разом зі своїм товаришем в центрі міста Рівне, суд визнав винною. У свою чергу поліція склала протокол за неповідомлення відповідних органів при проведенні мітингів, передає Ua:Рівне.

Мати Дар'ї повідомила, що рішення щодо правопорушення винесли ще 13 червня. На перший раз дівчина відбулася попередженням, штрафу немає. Однак мати порушниці планує подавати апеляцію і доводити невинність.

Романа, який виступав з плакатами за імпічмент Зеленського, суд також визнав винним.

Вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського: 16-річну дівчину визнали винноюФото: facebook.com/Даша Коц

До речі, міський суд визнав Коцюрубу винною у розклеюванні листівок, які в поліції назвали агітацією без вихідних даних. У даній справі стався конфуз, оскільки матері дівчини спочатку в суді дали постанову про те, що дівчину визнали невинною, а згодом, коли в поліції оприлюднили іншу постанову, де дівчина визнана винною у суді зазначили, що помилилися працівники і помилково надіслали проект постанови, а не прийняте суддею рішення.

Нагадаємо, що раніше Рада прийняла закон з процедурою імпічменту президента.

Як повідомляло РБК-Україна, спікер парламенту Парубій заявив, що законопроект про тимчасові слідчі комісії з розділом про процедуру імпічменту президента буде проголосований у цій пленарний четвер.

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