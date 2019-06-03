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Рада у четвер ухвалить закон про ТСК з розділом про імпічмент

Новини » Політика    03.06.2019 - 11:26
Рада у четвер ухвалить закон про ТСК з розділом про імпічмент
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Парубія, до другого читання закону подано майже тисячу правок

Законопроект про тимчасові слідчі комісії з розділом про процедуру імпічменту президента буде проголосовано у цей пленарний четвер, 6 червня 2019 року. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Парубія, до другого читання закону подано майже тисячу правок.

"Орієнтовно о першій годині ми перейдемо до розгляду законопроекту про ТСК №1098. Правок багато, але менше 1000, бо цілий ряд депутатів свої правки зняли. Я думаю, що ми зможемо провести обговорення у вівторок, протягом середи і в четвер близько 11 години вийти на прийняття рішення", - заявив спікер парламенту.

За його словами, депутати зможуть пройти подані правки за півтора дні.

Нагадаємо, минулого тижня глава підкомітету з питань організації роботи Верховної ради регламентного комітету Павло Кішкар заявив, що законопроект про ТСК по процедурі імпічменту президента можуть проголосувати на цьому пленарному тижні. Він підкреслював, що фракція "Блок Петра Порошенка" відкликала близько 1000 поправок.

Як писало РБК-Україна раніше, був оприлюднений текст президентського законопроекту про імпічмент. Згідно з проектом закону і пояснювальною запискою, процедура імпічменту президента буде ініціюватися більшістю народних депутатів від конституційного складу ВР.

До цього спікер Ради Андрій Парубій розраховував, що закон про імпічмент президента буде розглянуто на минулому пленарному тижні.

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