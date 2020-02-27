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Вийшов вражаючий трейлер фільму, який зняли Олег Сенцов і Ахтем Сеітаблаєв (відео)

STYLERФільми і серіали    27.02.2020 - 16:08
Вийшов вражаючий трейлер фільму, який зняли Олег Сенцов і Ахтем Сеітаблаєв (відео)
Кадр з фільму "Номери"

Олег Сенцов і Ахтем Сеітаблаєв поділилися першими кадрами з фільму "Номери"

Вийшов перший трейлер фільму "Номери", який був зрежисований дистанційно і є унікальним явищем для українського кіно. Над стрічкою працював тандем двох режисерів - Олега Сенцова, який під час роботи над фільмом перебував у колонії суворого режиму на півночі Росії, та Ахтема Сеітаблаєва, який допомагав втілювати задум на знімальному майданчику разом з продюсеркою фільму Анною Паленчук.

Офіційний трейлер фільму "Номери" У кіно восени 2020 року

"Наша творча група вже повернулась з Берліна, де відбулась приголомшлива прем’єра "Номерів". Овації, увага, рецензії, які ми отримали, свідчить про те, що наш фільм був одним з тих на кінофестивалі, який привернув до себе найбільшу увагу. Тепер найчастіше питання, яке ми отримуємо, - "коли український глядач зможе подивитися фільм?". "Номери" активно запрошують на кінофестивалі й фільм обов’язково набуде своєї власної фестивальної історії. В український прокат фільм вийде восени, а зараз для українського глядача ми підготували розширену версію трейлера. Більшість кінокритиків відзначили унікальний акторський склад і в трейлері ми рівноцінно показали всіх наших талановитих акторів", - говорить Паленчук.

Нагадаємо, що світова прем’єра фільму відбулась минулого тижня в рамках програми Berlinale Special ювілейного Берлінського кінофестивалю.

Стрічка отримала схвальні відгуки від почесних гостей та критиків. Авторитетні видання Screen Daily та Cineurope особливо відмічають талановиту акторську гру та лякаючу пророчу актуальність подій фільму в сучасному світі, враховуючи той факт, що п’єса була написана Олегом Сенцовим у 2011 році ще до ув’язнення.

Прем’єра фільму "Номери" в Україні запланована на осінь 2020 року.

Про фільм "Номери"

"Номери" - це розповідь про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю - Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колуробити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їх закони. Номери відмовляються від старої системи, але чи буде нова краща за попередню?

У фільмі ролі виконували Олександр Ярема, Віктор Андрієнко, Ірина Мак, Віктор Жданов, Денис Роднянський та інші.

Вийшов вражаючий трейлер фільму, який зняли Олег Сенцов і Ахтем Сеітаблаєв (відео)

Кадр з фільму "Номери"

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