Вышел впечатляющий трейлер фильма, который сняли Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев (видео)

Кадр из фильма "Номера"

Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев поделились первыми кадрами из фильма "Номера"

Вышел первый трейлер фильма "Номера", который был срежиссирован дистанционно и является уникальным явлением для украинского кино. Над лентой работал тандем двух режиссеров - Олега Сенцова, который во время работы над фильмом находился в колонии строгого режима на севере России, и Ахтема Сеитаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук.

Официальный трейлер фильма "Номера" В кино осенью 2020 года

"Наша творческая группа уже вернулась из Берлина, где состоялась потрясающая премьера "Номеров". Овации, внимание, рецензии, которые мы получили, свидетельствуют о том, что наш фильм был одним из тех на кинофестивале, который привлек к себе наибольшее внимание. Теперь частый вопрос, который мы получаем, - "когда украинский зритель сможет посмотреть фильм?". "Номера" активно приглашают на кинофестивали и фильм обязательно обретет собственную фестивальную историю. В украинский прокат фильм выйдет осенью, а сейчас для украинского зрителя мы подготовили расширенную версию трейлера. Большинство кинокритиков отметили уникальный актерский состав и в трейлере мы равноценно показали всех наших талантливых актеров", - говорит Паленчук.

Напомним, что мировая премьера фильма состоялась на прошлой неделе в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля.

Лента получила положительные отзывы от почетных гостей и критиков. Авторитетные издания Screen Daily и Cineurope особо отмечают талантливую актерскую игру и пугающую пророческую актуальность событий фильма в современном мире, учитывая тот факт, что пьеса была написана Олегом Сенцов в 2011 году еще до заключения.

Премьера фильма "Номера" в Украине запланирована на осень 2020 года.

О фильме "Номера"

"Номера" - это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю - Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы. Номера отказываются от старой системы, но будет ли новая лучше предыдущей?

В фильме роли исполняли Александр Ярема, Виктор Андриенко, Ирина Мак, Виктор Жданов, Денис Роднянский и другие.

Кадр из фильма "Номера"