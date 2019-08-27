У Києві невідомі підпалили мікроавтобус з людьми

Фото: автомобіль, що згорів (kyiv.npu.gov.ua)

Авто згоріло дотла

У Києві, в ніч на 27 серпня, невідомі підпалили автобус, в якому перебували четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Повідомляється, що в ніч на 27 серпня невідомі на вул. Електриків напали на автомобіль, в якому знаходилися чотири людини. Спочатку вони задули вікна сльозогінним газом.

"Несподівано до авто підбігли невідомі в масках і чорній формі без розпізнавальних знаків і задули у вікно сльозогінним газом. За словами потерпілих, нападників було вісім", - йдеться в повідомленні.

Чоловіки встигли вибігти з автомобіля, а нападники в цей момент закинули у салон запальну суміш. Коли мікроавтобус почав горіти, нападники втекли. Постраждалі незабаром викликали рятувальників і поліцію.

Фото: автомобіль, що згорів (kyiv.npu.gov.ua)

Прибулі правоохоронці оглянули автомобіль та вилучили докази. Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства. Нападників оголосили в розшук. Зазначається, що їм загрожує до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, 26 серпня в Києві у результаті зіткнення загорівся автомобіль. Від отриманих травм загинув водій, двоє пасажирів постраждали.

Раніше повідомлялося, що в Києві чоловік напав на активістів з антиросійськими плакатами. Він намагався відібрати плакати, щоб "їх не бачили діти".