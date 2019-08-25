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Пропала в метро? У Києві розшукують 25-річну дівчину

STYLERПотрібна допомога    25.08.2019 - 20:03
Пропала в метро? У Києві розшукують 25-річну дівчину
У Києві зникла Липовенко Катерина Анатоліївна - потрібна допомога (колаж РБК-Україна)

Дівчина таємничо зникла одразу після роботи

У Києві зникла Липовенко Катерина Анатоліївна – 25-річна мешканка столиці, яка на момент зникнення повинна була відправитися після роботи з Контрактової площі на зустріч. Зустріч так і не відбулася. Про це розповіли родичі Катерини "Інформатору".

Дівчину чекали біля станції метро "Лісова", проте там вона так і не з'явилася. Як повідомляється, востаннє Катерина виходила на зв'язок 23 серпня о 16:15. На поточний момент її телефон відключений.

На момент зникнення дівчина була одягнена в помаранчеву кофту, чорні штани. При собі мала рюкзак.

Прикмети: зріст 174-176 сантиметрів, на шиї ззаду має невелике тату, блондинка.

Пропала в метро? У Києві розшукують 25-річну дівчину

У Києві зникла Липовенко Катерина Анатоліївна - потрібна допомога (фото: kiev.informator.ua)

При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дівчини, повідомте за телефоном 067-367-66-66 мама Каті — Людмилі.

Нагадаємо, що Вовка оголосила в міжнародний розшук.

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