Зарплати в Україні: в яких галузях отримують найбільше

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-жовтень 2021 року становила 13 648 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 20,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики ( Держстат ).

За даними статистичного відомства, зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 29% до 27 390 гривень і залишаються найвищими в Україні.

Також високі зарплати у сфері "Інформація та телекомунікації", де вони зросли на 27,7% до 24 929 гривень. У сфері "Фінансова та страхова діяльність" середні зарплати зросли на 15,5% до 23 312 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 36,7% до 11 494 гривень, педагогів - на 27,7% 11 514 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність", де вони зросли на 19,1% до 8 038 гривень.