ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зарплати в Україні: в яких галузях отримують найбільше

Новость на русском →
Україна, Вівторок 30 листопада 2021 16:55
Зарплати в Україні: в яких галузях отримують найбільше Фото: найбільше в Україні заробляють фінансисти і айтішники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-жовтень 2021 року становила 13 648 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 20,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 29% до 27 390 гривень і залишаються найвищими в Україні.

Також високі зарплати у сфері "Інформація та телекомунікації", де вони зросли на 27,7% до 24 929 гривень. У сфері "Фінансова та страхова діяльність" середні зарплати зросли на 15,5% до 23 312 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 36,7% до 11 494 гривень, педагогів - на 27,7% 11 514 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність", де вони зросли на 19,1% до 8 038 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в жовтні 2021 року склала 14 045 гривень. Це на 194 гривні менше порівняно з вереснем (14 239 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні Державна служба статистики
NEWS
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни