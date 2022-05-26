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Сезон білих грибів: куди вже зараз їхати грибникам на "тихе полювання"

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Четвер 26 травня 2022 13:57
Сезон білих грибів: куди вже зараз їхати грибникам на "тихе полювання" Фото: білий гриб (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні починається грибний сезон, і любителі "тихого полювання" вже стали демонструвати зібраний "урожай" білих гігантів.

Куди українцям варто вирушати по білі гриби - читайте в матеріалі нижче

Зараз активно стали збирати гриби в гірських районах і лісових угіддях в Карпатах.

Так, сезон "полювання" на білі гриби на деяких локаціях в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях починався не одномоментно, але ближче до 20-х чисел травня і тепер в мережі в тематичних групах і пабліках стали все більше хвалитися зібраною "здобиччю" місцеві грибники та гості регіону.

Ось фото і відео про такі збори:

Відео: Збір перших грибів у Карпатах

Сезон білих грибів: куди вже зараз їхати грибникам на &quot;тихе полювання&quot;

Фото: скрін про зібрані гриби в Карпатах

Відео: Збір білих грибів на Закарпатті у Хустському районі

Сезон білих грибів: куди вже зараз їхати грибникам на &quot;тихе полювання&quot;

Фото: скрін про врожай зібраних грибів на Закарпатті

Відео: у Карпатах стали збирати гриби

Поради грибникам і місця для зборів

Як правило, в Карпатах білі гриби ростуть в певний час - сезон починається в середині червня і триває до середини жовтня. Але в цьому році білі красені стали збирати вже в останню декаду травня.

Зазвичай білі гриби ростуть в ялицево-букових або ялинових лісах на висоті від 600 м до 1,4 км над рівнем моря. Досвідчені грибники радять шукати їх перш за все на південних схилах гір, галявинах і околицях долин на початку сезону, оскільки там земля прогрівається швидше. А ось в сильну спеку гриби краще шукати у вологих мохах і на північних схилах, зазначають в гірськолижному курорті Shatruk.

На Закарпатті першими козубами білих грибів стали хвалитися грибники Хустського району, передає pmg.ua. У місцевих лісах починають з'являтися чорні букові, які також називають королівськими.

Крім того, перші білі гриби знаходять у Мукачівському та Виноградівському районах.

Звернемо увагу! Зараз строго забороняється відвідувати ліси і лісопарки в багатьох областях в умовах воєнного стану, оскільки російські окупанти залишили багато мін і розтяжок в місцях, де проходили / проходять бойові дії. Крім того - є маса снарядів, що не розірвалися, якими ворог активно обстрілює територію нашої країни. Заборони введені також, щоб зменшити загрозу виникнення пожеж в лісах і мінімізацію їх наслідків.

Нагадаємо також, що раніше в травні у Львівській області дозволили відвідувати ліси з певними обмеженнями.

Також ми розповідали, коли можна ловити рибу в Україні, і публікували календар клювання на червень.

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Закарпаття Карпаты гриби
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