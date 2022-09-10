Як доглядати за малиною восени: ефективні натуральні добрива

Для гарного росту малини та рясного врожаю смачних ягід потрібен грамотний догляд за кущами з ефективною підкормкою, адже малина за сезон бере з ґрунту значну кількість поживних речовин. Для поповнення їх запасів можна використовувати певні натуральні добрива.

Про це передає Telegram-канал " Дача. Сад та город ".

Такі підкормки здатні стати дієвим способом по догляду за малиною восени, щоб рослина на ваших грядках могла і далі розвиватися та родити.

Досвідчені дачники рекомендують вносити підживлення після обрізки кущів.

Спочатку слід перекопати землю в міжряддях на глибину 15-20 см, а між кущами на 8-10 см - це дозволить уберегти кореневу систему від пошкодження.

Натуральним добривам чимало садівників віддають перевагу через значну ефективність.

Ось яке підживлення можна використовувати

Перепрілий гній або компост

Їх вносять 1 раз на 3-4 роки під перекопування, застосовують близько 4-5 кг на 1 квадратний метр.

Торф

Ним можна мульчувати ґрунт щороку. Оптимальною товщиною шару називають 10-15 см.

Курячий послід

Вважається висококонцентрованим добривом, яке слід розводити з розрахунку 1:20. Розчином поливають землю в малиннику.

Деревна зола

Вона добре компенсує нестачу калію та ефективно нейтралізує високу кислотність ґрунту. Застосовують з таких розрахунків: на 1 кущ малини - близько 100 г золи, яку розсипають в пристовбурних колах.