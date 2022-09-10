ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як доглядати за малиною восени: ефективні натуральні добрива

Новость на русском →
Субота 10 вересня 2022 07:26
Як доглядати за малиною восени: ефективні натуральні добрива Фото: способи догляду за кущами малини восени (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Для гарного росту малини та рясного врожаю смачних ягід потрібен грамотний догляд за кущами з ефективною підкормкою, адже малина за сезон бере з ґрунту значну кількість поживних речовин. Для поповнення їх запасів можна використовувати певні натуральні добрива.

Про це передає Telegram-канал "Дача. Сад та город".

Такі підкормки здатні стати дієвим способом по догляду за малиною восени, щоб рослина на ваших грядках могла і далі розвиватися та родити.

Досвідчені дачники рекомендують вносити підживлення після обрізки кущів.

Спочатку слід перекопати землю в міжряддях на глибину 15-20 см, а між кущами на 8-10 см - це дозволить уберегти кореневу систему від пошкодження.

Натуральним добривам чимало садівників віддають перевагу через значну ефективність.

Ось яке підживлення можна використовувати

  • Перепрілий гній або компост

Їх вносять 1 раз на 3-4 роки під перекопування, застосовують близько 4-5 кг на 1 квадратний метр.

  • Торф

Ним можна мульчувати ґрунт щороку. Оптимальною товщиною шару називають 10-15 см.

  • Курячий послід

Вважається висококонцентрованим добривом, яке слід розводити з розрахунку 1:20. Розчином поливають землю в малиннику.

  • Деревна зола

Вона добре компенсує нестачу калію та ефективно нейтралізує високу кислотність ґрунту. Застосовують з таких розрахунків: на 1 кущ малини - близько 100 г золи, яку розсипають в пристовбурних колах.

Нагадаємо, раніше садівники поділилися лайфхаками, як правильно підгодовувати дерева і кущі осінню.

Додамо також, перед цим ми писали про помилки в саду і городі, які часто допускають восени.

Читайте РБК-Україна в Google News
сад и огород
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя