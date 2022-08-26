Навіщо досвідчені садівники підливають в горщики з квітами чай: наскільки це корисно
Досвідчені садівники часто рекомендують підливати в горщики з квітами чай, а часом радять ще й висипати використану заварку в землю.
Наскільки ця процедура корисна і чи варто так робити, розповіли в ProstoWay.
Користь чайної заварки для рослин
Суха заварка - відмінна мульча для рослин в жарку пору року. Найбільше користі вона приносить вологолюбних рослин під час спеки.
До складу чайної заварки входять мінеральні речовини, корисні для грунту - калій, кальцій, магній. Однак їх зміст не дуже великий.
Суха чайна заварка покращує структуру грунту і робить її пухкої. Це сприяє кращому повітрообміну.
Шкода чайної заварки для рослин
1. До складу чаю входять дубильні речовини, які можуть підвищувати кислотність грунту. І такий догляд сподобається далеко не всім рослинним культурам.
2. Якщо грунт не буде встигати просихати, то в горщиках з'явиться цвіль. Це може пошкодити коріння рослини грибковими захворюваннями та погубити квіти.
3. Якщо ви будете виливати в горщики з квітами залишки солодкого чаю, то цукор приверне в землю мошок і інших шкідників.
Досвідчені садівники відзначають, що якщо використовувати чайну заварку акуратно і з'ясувати заздалегідь, які квіти таке добриво не люблять, то можна отримати чимало користі для кімнатних рослин. При цьому обов'язково потрібно стежити за станом грунту.
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