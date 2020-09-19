Коли вам не виплатять страховку за розбите авто: повний список і причини

Українським автомобілістам нагадали правила страхування автомобілів
Всі автомобілі в Україні обов'язково мають бути застраховані. А в разі дорожньо-транспортних пригод компенсація збитків лягає на страхову компанію, в якій ви купили поліс. Але не завжди. У нашому матеріалі ми розповімо про випадки, коли страховики можуть вам відмовити з вагомих причин.
Їх перерахували в пресслужбі Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ). У відомстві нагадали, що питання про виплату відшкодування за полісом регламентується ЗУ "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
Згідно з чинним законодавством, страхова компанія має право відмовити у виплаті страховки в таких випадках:
Якщо у страховому випадку вам було відмовлено, то страховик зобов'язаний вказати причини відмови та рішення направити заявнику протягом трьох днів з дня його прийняття.
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