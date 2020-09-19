Коли вам не виплатять страховку за розбите авто: повний список і причини

Правила страхування авто в Україні (фото: freepik)

Українським автомобілістам нагадали правила страхування автомобілів

Всі автомобілі в Україні обов'язково мають бути застраховані. А в разі дорожньо-транспортних пригод компенсація збитків лягає на страхову компанію, в якій ви купили поліс. Але не завжди. У нашому матеріалі ми розповімо про випадки, коли страховики можуть вам відмовити з вагомих причин.

Їх перерахували в пресслужбі Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ). У відомстві нагадали, що питання про виплату відшкодування за полісом регламентується ЗУ "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Згідно з чинним законодавством, страхова компанія має право відмовити у виплаті страховки в таких випадках:

Навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована (страхувальника), водія ТЗ або потерпілого, спрямовані на настання страхового випадку. Ця норма не поширюється на осіб, дії яких пов'язані з виконанням ними обов'язку (громадянського чи службового), були скоєні в стані необхідної оборони (без перевищення меж) або захисту майна, життя, здоров'я.

Якщо особа, відповідальність якої застрахована (страхувальник), водій транспортного засобу скоїв умисний злочин, що призвів до страхового випадку.

Невиконання потерпілим або іншою особою, яка має право на отримання відшкодування, своїх обов'язків, якщо це призвело до неможливості страховика (МТСБУ) встановити факт ДТП, причини і обставини настання аварії або розмір заподіяної шкоди.

Заява про страхове відшкодування не була подана протягом року (якщо шкода заподіяна майну), трьох років (шкода здоров'ю або життю потерпілого).

Якщо у страховому випадку вам було відмовлено, то страховик зобов'язаний вказати причини відмови та рішення направити заявнику протягом трьох днів з дня його прийняття.

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