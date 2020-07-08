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Чому маски не можна вішати на дзеркало заднього виду авто: експерт дав відповідь

Середа 08 липня 2020 оновлено 07:55
Чому маски не можна вішати на дзеркало заднього виду авто: експерт дав відповідь
Маски не варто вішати на дзеркало заднього виду (фото: freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Експерт розповів, чому маски та інші предмети не можна вішати на дзеркало заднього виду

Під час пандемії коронавірусу у багатьох автомобілістів з'явилася звичка вішати медичну маску на дзеркало заднього виду авто. Але експерт каже про те, що цього робити не можна.

Директор департаменту розслідувань дорожньо-транспортних пригод DEKRA (європейської компанії з перевірки та інспекції транспортних засобів) Пітер Рюккер повідомив німецьким ЗМІ, що ніколи не потрібно нічого вішати на дзеркало заднього виду, і навіть ароматизовані "ялинки" для салону, передає Telegram-канал "Коронавірус Україна".

При цьому він зазначив, що медичні маски за своїми розмірами ще більші, ніж ароматизатори салону, тому їх тим паче не можна вішати. Будь-які предмети, що розгойдуються в полі зору відвертають увагу водія.

Вони не тільки обмежують видимість дороги, особливо при повороті на право, а й водій звикає до того, що на краю його поля зору щось постійно рухається. Це небезпечно тим, що водій може вчасно не відразу помітити пішохода або велосипедиста.

Так куди ж класти маски? Експерт радить залишати маски в спеціальних відсіках для невеликих речей. При тому, що вони є в більшості авто.

Нагадаємо, в Мелітополі іномарка знесла пішоходів.

Раніше під Києвом авто знесло жінку з коляскою на пішохідному переході.

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