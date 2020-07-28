Водіям придумали надійний спосіб захисту від сонця в авто: просто і недорого

Водії отримають відмінний захист від сонця (фото: autoevolution.com)

Винахідники придумали для водіїв простий спосіб вберегтися від сонячних променів

Для водіїв вигадали цікавий і порівняно недорогий спосіб захиститися від сонця під час їзди за кермом. Цей гаджет не йде в заводській комплектації автомобіля, але буде працювати разом з основними "стаціонарними" козирками.

Це проста прямокутна пластинка, яку виготовляють з напівпрозорого акрилового пластику, повідомляє Autoevolution.com.

Кріпиться вона до козирків в автомобілі спеціальними затискачами. А поворотний механізм дозволяє пластині регулюватися під прямим кутом. Такі рухомі опції дозволяють надійно перекривати сонячне світло.

Козирок для захисту водія від сонця (фото: autoevolution.com)

Поки що гаджет не "поставили на конвеєр", але його масовий випуск планується в грудні 2020 року. Також і озвучена вартість суперкозирка. Винахідники оцінили його у 27-29 доларів.

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