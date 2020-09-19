Когда вам не выплатят страховку за разбитое авто: полный список и причины

Правила страхования авто в Украине (фото: freepik)

Украинским автомобилистам напомнили правила страхования автомобилей

Все автомобили в Украине обязательно должны быть застрахованы. А в случае дорожно-транспортных происшествий компенсация ущерба ложится на страховую компанию, в которой вы купили полис. Но не всегда. В нашем материале мы расскажем о случаях, когда страховщики могут вам отказать по весомым причинам.

Их перечислили в пресс-службе Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ). В ведомстве напомнили, что вопрос о выплате возмещения по полису регламентируется ЗУ "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Согласно действующему законодательству, страховая компания имеет право отказать в выплате страховки в таких случаях:

Умышленные действия лица, ответственность которого застрахована (страхователя), водителя ТС или потерпевшего, направленные на наступление страхового случая. Эта норма не распространяется на лиц, действия которых связаны с исполнением ими долга (гражданского либо служебного), были совершены в состоянии необходимой обороны (без превышения границ) или при защите имущества, жизни, здоровья.

Если лицо ответственность которого застрахована (страхователь), водитель транспортного средства совершил умышленное уголовное преступление, что привело к страховому случаю.

Невыполнение потерпевшим или другим лицом, которое имеет право на получение возмещения, своих обязанностей, если это привело к невозможности страховщика (МТСБУ) установить факт ДТП, причины и обстоятельства наступления аварии или размер причиненного ущерба.

Заявление о страховом возмещении не было подано в течение года (если вред причинен имуществу), трех лет (вред здоровью или жизни потерпевшего).

Если в страховом случае вам было отказано, то страховщик обязан указать причины отказа и направить решение заявителю в течение трех дней со дня его принятия.

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