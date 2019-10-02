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В Україні пенсіонерам змінили порядок виплат: подробиці

STYLERЖиття    02.10.2019 - 09:24
В Україні пенсіонерам змінили порядок виплат: подробиці
Ілюстративне фото (facebook.com/Пенсионный фонд)

Мінімальний вік для виходу на пенсію за вислугу років скасовано судом

Українським пенсіонерам підготували нововведення - порядок виплати було змінено, а встановлення мінімального потрібного віку для нарахування пенсії за вислугу років Конституційний суд рішенням № 2-р/2019 визнав незаконним.

Отримати пенсію за вислугу років працівники льотного і льотно-випробного складу зможуть до 50 років. Також згідно з новим законом працівники сфери медицини, освіти, соціального забезпечення і театрально-концертних та інших видовищних колективів зможуть вийти на пенсію до досягнення 55-річного віку.

Додамо, що Верховна Рада повинна розглянути законопроект №0972 щодо зниження для жінок до 55 років пенсійного віку за умови, що робочий стаж налічує 30 років.

В Україні пенсіонерам змінили порядок виплат: подробиці

В Україні змінили порядок виплати пенсії (Ілюстративне фото: УНІАН)

Згідно з рішенням КСУ, пенсію за вислугою років згідно зі ст. 51 Закону № 1788 зможуть отримати громадяни, які працюють на шкідливих підприємствах, що втратили працездатність через умови роботи до настання пенсійного віку.

Як розповіли в Конституційному суді, положення закону № 1788 про підвищення на 5 років віку виходу на пенсію для жінок, а також збільшення на 5 років загального та спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій працівників - позбавляють їх права на соціальний захист і тому не відповідають конституційним принципам прав і свобод людини, і, відповідно, є незаконними

Раніше ми писали про те, що в 2020 році можуть істотно збільшитися не тільки пенсійні виплати, а і сума мінімальної заробітної плати.

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