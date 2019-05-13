Виплати скасовуються: пенсіонерів очікують невтішні зміни

В Україні ввели новий пенсійний вік
Щорічно вимога до стажу підвищується на один рік. В Україні в 2019-му на пенсію не зможуть вийти 60-річні, у яких менше 26 років стажу. Про це поінформував Обозреватель.
Для жінок з 2011 року в Україні поступово підвищується пенсійний вік. Щорічно збільшують його на 6 місяців, в результаті до 2021-го він складе 60 років. В цьому році до 59 років вийдуть ті, хто народився не пізніше 30 вересня 1960-го.
Чоловікам потрібно буде накопичити необхідний стаж, вони зможуть вийти на пенсію у 63 або навіть 65 років. Поетапне підвищення пенсійного віку передбачено до 2028 року. Однак весь цей час частина українців, як і раніше, зможе отримати пенсійне посвідчення у 60 років.
Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:
Хто вийде на пенсію в 63 роки:
Хто вийде на пенсію в 65 років:
Пояснюється це тим, що без офіційного працевлаштування їм доведеться працювати довше. І це повинно стимулювати оформляти трудові відносини і сплачувати внески в Пенсійний фонд.
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