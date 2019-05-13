Выплаты отменяются: пенсионеров ожидают неутешительные изменения

В Украине ввели новый пенсионный возраст
Ежегодно требование к стажу повышается на один год. В Украине в 2019-м на пенсию не смогут выйти 60-летние, у которых меньше 26 лет стажа. Об этом проинформировал Обозреватель.
Для женщин с 2011 года в Украине постепенно повышается пенсионный возраст. Ежегодно его увеличивают на 6 месяцев, в результате до 2021-го он составит 60 лет. В этом году в 59 лет выйдут те, кто родился не позже 30 сентября 1960-го.
Мужчинам нужно будет накопить необходимый стаж, они смогут выйти на пенсию в 63 или даже 65 лет. Поэтапное повышение пенсионного возраста предусмотрено до 2028 года. Однако все это время часть украинцев, как и раньше, сможет получить пенсионное удостоверение в 60 лет.
Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:
Кто выйдет на пенсию в 63 года:
Кто выйдет на пенсию в 65 лет:
Объясняется это тем, что без официального трудоустройства им придется работать дольше. И это должно стимулировать оформлять трудовые отношения и платить взносы в Пенсионный фонд.
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