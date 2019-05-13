Выплаты отменяются: пенсионеров ожидают неутешительные изменения

Коллаж РБК-Украина

В Украине ввели новый пенсионный возраст

Ежегодно требование к стажу повышается на один год. В Украине в 2019-м на пенсию не смогут выйти 60-летние, у которых меньше 26 лет стажа. Об этом проинформировал Обозреватель.

Для женщин с 2011 года в Украине постепенно повышается пенсионный возраст. Ежегодно его увеличивают на 6 месяцев, в результате до 2021-го он составит 60 лет. В этом году в 59 лет выйдут те, кто родился не позже 30 сентября 1960-го.

Мужчинам нужно будет накопить необходимый стаж, они смогут выйти на пенсию в 63 или даже 65 лет. Поэтапное повышение пенсионного возраста предусмотрено до 2028 года. Однако все это время часть украинцев, как и раньше, сможет получить пенсионное удостоверение в 60 лет.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2019-м — от 26 лет стажа;

в 2020-м — от 27 лет стажа;

в 2021-м — от 28 лет стажа;

в 2022-м — от 29 лет стажа;

в 2023-м — от 30 лет стажа;

в 2024-м — от 31 года стажа;

в 2025-м — от 32 лет стажа;

в 2026-м — от 33 лет стажа;

в 2027-м — от 34 лет стажа;

в 2028-м — от 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2019-м — от 16 до 26 лет стажа;

в 2020-м — от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м — от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м — от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м — от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м — от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м — от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м — от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м — от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м — от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2019-м — до 16 стажа;

в 2020-м — до 17 лет стажа;

в 2021-м — до 18 лет стажа;

в 2022-м — до 19 лет стажа;

в 2023-м — до 20 лет стажа;

в 2024-м — до 21 года стажа;

в 2025-м — до 22 лет стажа;

в 2026-м — до 23 лет стажа;

в 2027-м — до 24 лет стажа;

в 2028-м — до 25 лет стажа.

Объясняется это тем, что без официального трудоустройства им придется работать дольше. И это должно стимулировать оформлять трудовые отношения и платить взносы в Пенсионный фонд.

Напомним, что перед выборами президента произошло незначительное ослабление гривны, однако теперь она крепнет. Что ожидает украинцев в мае, рассказали эксперты.

Ранее аналитики назвали верхний порог для долара до конца 2019-го года. Экономисты при этом рассказали, выше какой отметки до конца года долар точно подниматься не будет.

Также эксперты дали прогноз о том, как социальные выплаты, которые недавно внедрили в Украине, скажутся на экономике.