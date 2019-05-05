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Прогноз курсу долара на травень: чого чекати українцям

STYLERЖиття    05.05.2019 - 13:00
Прогноз курсу долара на травень: чого чекати українцям
Фото: Курс долара (РБК-Україна/Віталій Носач)

Експерти дають неоднозначні прогнози

Перед виборами президента відбулося незначне ослаблення гривні, проте тепер вона міцніє. Що очікує українців у травні розповіли експерти, передає Сьогодні.

"Стрибок готівкового курсу перед виборами носив спекулятивний характер. Ринок не очікує різких стрибків, так як вже підтверджено співпрацю з МВФ. Але в найближчі два-три місяці курс виявиться в коридорі 27-27,5 грн/дол через виплати за зовнішніми боргами", - стверджує керуючий директор фк "Аверс №1" Ігор Львів.

А ось керівник відділу аналітики Forex Сlub Андрій Шевчишин бачить деякі ризики, які здатні обвалити гривню вже в травні вище 28 грн/дол.

Прогноз курсу долара на травень: чого чекати українцямФото: Обмін валют (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Перший ризик - це виплати за зовнішнім держборгом на початку травня (близько 2 млрд дол), другий - якщо за підсумками місії МВФ, запланованого на травень, ми не отримаємо від Фонду черговий транш в 1,9 млрд дол, третій - можливий достроковий розпуск новим президентом Верховної Ради і дострокові парламентські вибори", - коммментирует ситуацію Шевчишин.

У цілому експерти оцінюють, що ймовірність девальвації гривні нижче 28 грн/дол приблизно втричі нижче, ніж стабільність її курсу в найближчі 100 днів у межах 27-27,5 грн/дол.

А ось керівник секретаріату Ради підприємців при КМУ Андрій Забловський вважає, що курс долара залишиться в коридорі 26,5-27,5 грн, оскільки знизиться ділова активність, імпорт нафтопродуктів, а також зросте експорт наших товарів, що зміцнить гривню.

Нагадаємо, що раніше аналітики назвали верхній поріг для долара до кінця 2019-го року. Економісти при цьому розповіли, вище якої позначки до кінця року долар точно підніматися не буде.

Також експерти дали прогноз про те, як соціальні виплати, які нещодавно запровадили в Україні, позначаться на економіці.

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