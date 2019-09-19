Виплати на дітей в 2020 році: молодих батьків чекає неприємний сюрприз

В 2020 році виплати для сімей з дітьми підвищуватися не будуть. Про це йдеться у проекті Державного бюджету на наступний рік.

При народженні першої дитини, а також при появі другого і третього і всіх наступних дітей – сім'я буде отримувати таку ж суму, як і в 2019 році – 41 280 гривень. У проекті Державного бюджету не передбачено підвищення цієї суми.

Крім того, допомога при народженні дитини не буде виплачуватися повною сумою відразу. Після народження малюка сім'я має право отримати 10 320 гривень, а решта суми буде виплачуватися протягом 3 років у розмірі 860 гривень щомісяця.

Додатковим бонусом для сімей з новонародженими дітьми стане "Пакунок малюка", який згідно з постановою Кабінету Міністрів від 30 травня 2018 року, видають всім батькам, незалежно від їх доходів.

"Пакунок малюка" – це необхідні речі для новонародженої дитини на суму 5 000 гривень, але не грошима, а натуральною продукцією. До речі, до кінця 2019 року "Бебі-бокс" модернізували і додали туди ще кілька речей для новонароджених дітей та молодих мам.

Ще один вид допомоги молодим батькам, який почав працювати в 2019 році, буде продовжений і в 2020 році - це послуга "Муніципальна няня". На допомогу в розмірі 1779 гривень зможуть у 2020 році, за прогнозами Кабінету міністрів, розраховувати зможуть тільки 63,4 тисяч українських сімей.