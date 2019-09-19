Выплаты на детей в 2020 году: молодых родителей ожидает неприятный сюрприз

В 2020 году выплаты для семей с детьми повышаться не будут. Об этом говорится в проекте Государственного бюджета на следующий год.

При рождении первого ребенка, а также при появлении второго и третьего, и всех последующих детей – семья будет получать такую же сумму, как и в 2019 году – 41 280 гривен. В проекте Государственного бюджета не предусмотрено повышение этой суммы.

Кроме того, помощь при рождении ребенка не будет выплачиваться полной суммой сразу. После рождения малыша семья имеет право получить 10 320 гривен, а остальная сумма будет выплачиваться на протяжении 3 лет в размере 860 гривен ежемесячно.

Дополнительным бонусом для семей с новорожденными детьми станет "Пакет малыша", который согласно постановлению Кабинета Министров от 30 мая 2018 года, выдают всем родителям, независимо от их доходов.

"Пакет малыша" – это необходимые вещи для новорожденного ребенка на сумму 5 000 гривен, но в не деньгами, а натуральной продукцией. К слову, к концу 2019 года "Беби бокс" модернизировали и добавили туда еще несколько вещей для новорожденных деток и молодых мам.

Еще один вид помощи молодым родителям, который заработал в 2019 году, будет продолжен и в 2020 году - это услуга "Муниципальная няня". На помощь в размере 1779 гривен смогут в 2020 году, по прогнозам Кабинета министров, рассчитывать смогут только 63,4 тысяч украинских семей.