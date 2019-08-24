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Винесли мільйон гривень та рідкісні монети: подробиці пограбування фотомоделі

STYLERПодії    24.08.2019 - 21:54
Винесли мільйон гривень та рідкісні монети: подробиці пограбування фотомоделі
У Києві пограбували фотомодель - всі подробиці (колаж РБК-Україна)

У Києві пограбували квартиру фотомоделі

У Києві 23 серпня злодії обікрали квартиру на бульварі Дружби Народів, що належить фотомоделі. Про це повідомили в МВС, повідомляє "Страна.uа".

Молода дівчина, яка працює фотомоделлю в одній з модних агенцій, на кілька днів покинула Київ. А коли повернулася додому, виявила зламані замки і відкриті двері. Всередині квартири все було перевернуто, пропали абсолютно всі цінні речі і солідна сума готівки. Здобиччю домушників стала колекція раритетних монет і більше мільйона гривень готівкою.

Поліція перевіряє версію про наводку через соцмережі. Не виключено, що квартирні злодії могли побачити в інтернеті фото з геомітками і піти на крадіжку абсолютно впевненими, що господиня поїхала.

Винесли мільйон гривень та рідкісні монети: подробиці пограбування фотомоделі

У Києві пограбували фотомодель - всі подробиці (фото: pixabay.com)

За фактом скоєння злочину порушено кримінальну виробництво за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка у великому розмірі). Санкція статті передбачає до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, що раніше у Києві пограбували офіс податківця з команди Зеленського.

Також ми повідомляли, що українську співачку нахабно обікрали у центрі Москви.

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