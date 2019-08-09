Підсипала в кафе клофелін: у Києві спіймали юну злочинницю

У Києві спіймали неповнолітню клофелінщицу (Колаж РБК-Україна)

Дівчина орудувала з групою зловмисників в одному з районів Києва

У Києві поліція затримала 15-річну дівчину, яка орудувала разом зі злочинним угрупованням і підсипала відвідувачам клофелін, щоб пограбувати. Деталі справи розповіли в прес-службі прокуратури міста Києва.

Неповнолітня дівчина промишляла разом з групою зловмисників в ресторанах і кафе на території Дніпровського району Києва. Схема була проста – вони непомітно підсипали відвідувачам клофелін в напої, а потім користувалися безпорадним станом і забирали мобільні телефони, цінності і гроші.

Зокрема, відомо про один з випадків. Відвідувачку ресторану пригостили алкогольним напоєм, в який підсипали сильний лікарський засіб, а коли вона втратила свідомість – забрали мобільний телефон, гроші, цінності, документи, ключі від автомобіля і сам автомобіль.

Двох учасників групи затримали раніше у Львові. Їм висунули підозру і суд обрав їм запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави. Проте в ході розслідування з'ясувалося, що у дорослих чоловіка і жінки була неповнолітня напарниця. Її вдалося відшукати і на даний момент їй також оголошено про підозру за ч. 2 ст. 187 (Розбій), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

"Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 4 слідчими Дніпровського управління поліції встановлено і затримано ще одну учасницю злочинної групи клофелінщиків, які на початку липня цього року пограбували киянку, використовуючи сильнодіючі речовини", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Дівчині обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві клофелінщики обікрали відомого журналіста.

А також розповідали про те, що у Києві чоловік поїв людей сильнодіючим препаратом і забирав їх речі.