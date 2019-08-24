Вынесли миллион гривен и редкие монеты: подробности ограбления фотомодели

В Киеве ограбили квартиру фотомодели
В Киеве 23 августа воры обокрали квартиру на бульваре Дружбы Народов, принадлежащую фотомодели. Об этом сообщили в МВД, сообщает "Страна.ua".
Молодая девушка, работающая фотомоделью в одном из киевских модных агентств, на несколько дней покинула Киев. А когда вернулась домой, обнаружила взломанные замки и открытую дверь. Внутри квартиры все было перевернуто, пропали абсолютно все ценные вещи и солидная сумма в наличных. Добычей домушников стала коллекция раритетных монет и более миллиона гривен наличными.
Полиция проверяет версию о наводке через соцсети. Не исключено, что домушники могли увидеть в интернете фото с геометками и пойти на кражу абсолютно уверенными, что хозяйка уехала.
В Киеве ограбили фотомодель - все подробности (фото: pixabay.com)
По факту совершения преступления заведено уголовное производство по ч.4 ст.185 УК Украины (кража в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.
Напомним, что ранее в Киеве ограбили офис налоговика из команды Зеленского.
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