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Вынесли миллион гривен и редкие монеты: подробности ограбления фотомодели

STYLERПроисшествия    24.08.2019 - 21:54
Вынесли миллион гривен и редкие монеты: подробности ограбления фотомодели
В Киеве ограбили фотомодель - все подробности (коллаж РБК-Украина)

В Киеве ограбили квартиру фотомодели

В Киеве 23 августа воры обокрали квартиру на бульваре Дружбы Народов, принадлежащую фотомодели. Об этом сообщили в МВД, сообщает "Страна.ua".

Молодая девушка, работающая фотомоделью в одном из киевских модных агентств, на несколько дней покинула Киев. А когда вернулась домой, обнаружила взломанные замки и открытую дверь. Внутри квартиры все было перевернуто, пропали абсолютно все ценные вещи и солидная сумма в наличных. Добычей домушников стала коллекция раритетных монет и более миллиона гривен наличными.

Полиция проверяет версию о наводке через соцсети. Не исключено, что домушники могли увидеть в интернете фото с геометками и пойти на кражу абсолютно уверенными, что хозяйка уехала.

Вынесли миллион гривен и редкие монеты: подробности ограбления фотомодели

В Киеве ограбили фотомодель - все подробности (фото: pixabay.com)

По факту совершения преступления заведено уголовное производство по ч.4 ст.185 УК Украины (кража в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее в Киеве ограбили офис налоговика из команды Зеленского.

Также мы сообщали, что украинскую певицу нагло обворовали в центре Москвы.

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