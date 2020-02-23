Вихідні в Україні навесні 2020 року: українців чекають додаткові вікенди

Вихідні в Україні у 2020 році будуть насичені, через те, що на весняні місяці випадає відразу кілька великих свят. Згідно з постановою Кабінету міністрів, якщо офіційне свято випадає на вихідний день, то наступний робочий – автоматично стає вихідним.

Березень 2020

У березні українці будуть святкувати Міжнародний жіночий день 8 березня. Тому, що державне свято випадає на неділю, то понеділок, 9 березня, стає вихідним днем. Відповідно, українці отримають довгий вік-енд – 7, 8 і 9 березня.

Квітень 2020

У квітні Україна буде святкувати велике церковне свято – Великдень. В цьому році світле свято випадає на 18 квітня і наступний день – понеділок, 19 квітня, також буде вихідним. Таким чином, у квітні українці отримають ще один довгий вік-енд на три дні – 17, 18 і 19 квітня.

Травень 2020

У травні українці отримають відразу два приємних бонуса у вигляді додаткових вихідних і тривалих вік-ендів. 1 травня в Україні відзначається День праці та цей день випадає на п'ятницю. Відповідно, буде три вихідних дні – 1, 2 і 3 травня.

Другий довгий вік-енд буде до Дня перемоги 9 травня. У цьому році 9 травня випадає на суботу, відповідно понеділок, 11 травня, буде вихідним днем. Українці зможуть відпочити три дні поспіль – 9, 10 і 11 травня.