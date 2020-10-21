Як у Києві святкуватимуть Новий рік 2021: рекордна ялинка та ліміт на відвідувачів

Новорічний ярмарок на Софійській площі (фото: РБК-Україна)

У столиці визначилися з новорічними святковими заходами

У Києві Новий рік 2021 будуть відзначати в умовах пандемії та карантинних обмежень, і багато звичних елементів урочистості доведеться скасувати. Однак найважливіший символ головного зимового свята - новорічну ялинку на Софійській площі - все одно встановлять, причому дерево обіцяють рекордно високим.

Крім того, в столиці не відмовляться і від традиційної ярмарки, але працювати вона буде за особливими правилами. Про це передає ТСН.

Саме святкування Нового року та організація заходів у Києві має обійтися в 35 мільйонів гривень, причому майже всі кошти нададуть меценати, а з міської скарбниці піде тільки 200 тисяч.

Як святкуватимуть Новий рік у Києві під час карантину

Київські чиновники запевнили, що цього разу хвойна красуня біля Софії Київської буде заввишки понад 30 метрів. Правда, дерево вперше в цьому році вирішили встановити вже штучним. Починати роботи по монтажу хочуть в листопаді.

Заплановано, що в основі ялинки буде гігантський пень з фотозоною та казковими персонажами.

Всю територію площі, де буде організоване новорічне містечко, накриють куполом з ілюмінацією.

Для прикраси новорічної ялинки та всього "містечка" піде 20 кілометрів гірлянд.

На відвідування киянами та гостями столиці такого святкового ярмарку на площі буде встановлено ліміт на кількість відвідувачів: тільки до ста людей.

Там же на площі також організують точки з продажу гарячих напоїв і страв, але продавати з лотків будуть на винос. Традиційного фудкорту не буде.

Музика в "містечку" очікується тільки фонова - від живих концертів і виступів вирішили відмовитися.

Нагадаємо, що в Україні нещодавно продовжили карантин та ввели нові заборони у зв'язку з різким зростанням захворюваності на коронавірус.

Також повідомлялося, що в Україні за рішенням Кабінету міністрів обмежать кількість учасників масових зібрань.