Як у Києві святкуватимуть Новий рік 2021: рекордна ялинка та ліміт на відвідувачів
Київ, Середа 21 жовтня 2020 23:13
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Новорічний ярмарок на Софійській площі (фото: РБК-Україна)
У столиці визначилися з новорічними святковими заходами
У Києві Новий рік 2021 будуть відзначати в умовах пандемії та карантинних обмежень, і багато звичних елементів урочистості доведеться скасувати. Однак найважливіший символ головного зимового свята - новорічну ялинку на Софійській площі - все одно встановлять, причому дерево обіцяють рекордно високим.
Крім того, в столиці не відмовляться і від традиційної ярмарки, але працювати вона буде за особливими правилами. Про це передає ТСН.
Саме святкування Нового року та організація заходів у Києві має обійтися в 35 мільйонів гривень, причому майже всі кошти нададуть меценати, а з міської скарбниці піде тільки 200 тисяч.
Як святкуватимуть Новий рік у Києві під час карантину
- Київські чиновники запевнили, що цього разу хвойна красуня біля Софії Київської буде заввишки понад 30 метрів. Правда, дерево вперше в цьому році вирішили встановити вже штучним. Починати роботи по монтажу хочуть в листопаді.
- Заплановано, що в основі ялинки буде гігантський пень з фотозоною та казковими персонажами.
- Всю територію площі, де буде організоване новорічне містечко, накриють куполом з ілюмінацією.
- Для прикраси новорічної ялинки та всього "містечка" піде 20 кілометрів гірлянд.
- На відвідування киянами та гостями столиці такого святкового ярмарку на площі буде встановлено ліміт на кількість відвідувачів: тільки до ста людей.
- Там же на площі також організують точки з продажу гарячих напоїв і страв, але продавати з лотків будуть на винос. Традиційного фудкорту не буде.
- Музика в "містечку" очікується тільки фонова - від живих концертів і виступів вирішили відмовитися.
Нагадаємо, що в Україні нещодавно продовжили карантин та ввели нові заборони у зв'язку з різким зростанням захворюваності на коронавірус.
Також повідомлялося, що в Україні за рішенням Кабінету міністрів обмежать кількість учасників масових зібрань.
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