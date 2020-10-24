Носіть одяг навиворіт і зачиняйте двері: всі прикмети і заборони на Хеллоуїн

Хеллоуїн 2020 (Фото: freepik.com)

В переддень Дня всіх Святих існують дуже суворі заборони

Хелловін – це міжнародне свято, що відзначається в багатьох країнах. Традиційно День Всіх Святих святкують 31 жовтня. Цей день не є офіційним державним святом ні в одній країні, хоча історія Хелловіну сягає традицій древніх кельтів Ірландії та Шотландії.

За народними повір'ями, саме ввечері 31 жовтня темні та потойбічні сили отримують свободу і можуть з'являтися серед людей. Традиційні карнавальні костюми, які використовують для вечірок – захищають від злих духів. З давніх часів у цей день люди перебиралися в костюми відьом, привидів та духів.

У багатьох країнах у цей день діти в таких костюмах випрошують солодощі у дорослих з фразою: "Цукерки або смерть!"

Традиції Хелловіну

Символ свята – гарбуз "Джек". З гарбуза роблять ліхтарі, вирізавши всю середину і надрізавши на неї обличчя Джека. За легендою, коваль Джек обдурив Сатану і після смерті не потрапив ні в рай, ні в пекло. Він перетворився в заблукалу душу, а вуглинку, яку подарувала йому нечиста сила, Джек зберіг в гарбузі, щоб не блукати в пітьмі.

У багатьох країнах влаштовують у цей день вечірки, які оформляються стравами з гарбуза, солодощами та напоями. Зазвичай на таких вечірках дивляться фільми жахів, діляться історіями та танцюють.

Прикмети на Хелловін

Гарбуз і горіхи відлякують нечисту сили. Світильники з гарбуза потрібно виставляти біля входу в будинок. А гілочку горіха вішали над вхідними дверима.

Одяг в Хелловін носять навиворіт, а з хати виходять задом наперед – так можна заплутати привидів та відлякати їх від будинку.

Опівночі обов'язково б'ють у дзвони – церковний дзвін відлякує нечисту силу і злих духів.

Побачити сову на даху будинку 31 жовтня – погана прикмета, її потрібно відразу прогнати. Вона може сигналізувати про те, що в помешканні з'явиться небіжчик.

Чорних котів на Хелловін в хаті тримати не можна, вона може принести страждання і нещастя. Домашніх тварин не можна залишати одних в таку ніч, а якщо до порогу прийде чужа тварина – пускати не можна.

У всіх кімнатах потрібно запалити свічки – вони відлякують відьом і злих духів. Якщо свічка згасне – поганий знак, біда десь поруч.

Ввечері у дворах палять багаття, а всі мешканці будинку здійснюють ритуальний обхід, щоб захистити себе від негативної енергії. Вуглинку з такого багаття потрібно зберегти та тримати вдома цілий рік.

Не можна в цей день вбивати павуків. Вони попереджують про небезпеку і за деякими повір'ями, символізують померлих родичів, які прийшли захистити будинок від нечисті.

Не можна залишати на Хелловін білизну на мотузці для просушування – у неї може забратися злий дух.

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто просить милостиню. Прокляття в такий день мають потужну енергетичну силу.

Всі вікна та двері в будинку повинні бути закриті, – через них можуть забратися духи та демони.

Якщо за спиною чуються кроки – обертатися не можна.

Для того, щоб знайти пару, досить ясно і твердо повідомити своїй симпатії про наміри. Друїдські звичаї містили в собі в цей день оргії та жерці вірили, що таким чином можна забезпечити собі успіх на весь найближчий рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні відзначають День студента.

А також ми розповідали про традиції святкування Хелловіну в Україні.