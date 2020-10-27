Вихідні у листопаді 2020: чи будуть в Україні додаткові дні відпочинку

У листопаді 2020 року в Україні працівники державних установ відпочиватимуть 9 днів. У цьому місяці додаткових вихідних, пов'язаних зі святами чи іншими подіями — не передбачено. Які свята чекають на українців в цьому місяці — читайте нижче.
Оскільки в листопаді немає спеціально виокремлених неробочих днів у зв'язку зі святами, згідно з календарем, українці будуть відпочивати 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 числа. Кількість робочих днів складе 21.
У листопаді традиційно відзначаються такі великі церковні свята, як День Казанської ікони Божої Матері, День пам'яті великомученика Димитрія Солунського, Святителя Павла, Святителя Іоанна Златоуста, Святителя Григорія чудотворця. 28 листопада — початок Різдвяного посту.
Які свята відзначають в Україні в листопаді
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1 листопада — Міжнародний день вегана, День працівника соціальної сфери України.
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3 листопада — День інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії України.
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4 листопада — День залізничника України.
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6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.
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9 листопада — День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва.
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10 листопада — Всесвітній день науки, Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день молоді.
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13 листопада — Міжнародний день сліпих.
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14 листопада — Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда.
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15 листопада — Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства, Міжнародний день логопеда.
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16 листопада — Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення та зв'язку.
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17 листопада — Міжнародний день студента, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів.
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18 листопада — День сержанта Збройних сил України.
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19 листопада — Міжнародний день чоловіків, Міжнародний день філософії, День працівників гідрометеорологічної служби України.
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20 листопада — Всесвітній день дитини.
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21 листопада — День Гідності і Свободи, День Десантно-штурмових військ Збройних сил України, Всесвітній день телебачення.
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22 листопада — День Свободи.
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26 листопада — День подяки.
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25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
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27 листопада — Чорна п'ятниця.
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28 листопада — День пам'яті жертв голодоморів.
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30 листопада — Всесвітній день домашніх тварин.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які існують суворі заборони на Хеллоуїн, і вони стосуються всіх.
А також розповідали про те, якою буде погода в листопаді цього року. Синоптики попередили про ряд аномалій.