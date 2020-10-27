Выходные в ноябре 2020: будут ли в Украине дополнительные дня отдыха

В ноябре 2020 года в Украине работники государственных учреждений будут отдыхать 9 дней. В этом месяце дополнительных выходных, связанных с праздниками или другими событиями — не предусмотрено. Какие праздники ждут украинцев в этом месяце — читайте ниже.
Так как в ноябре нет специально выделенных нерабочих дней в связи с праздниками, согласно календарю, украинцы будут отдыхать 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 числа. Количество рабочих дней составит 21.
В ноябре традиционно отмечаются такие большие церковные праздники, как День Казанской иконы Божией Матери, День памяти великомученика Димитрия Солунского, Святителя Павла, Святителя Иоанна Златоуста, Святителя Григория чудотворца. 28 ноября — начало Рождественского поста.
Какие праздники отмечают в Украине в ноябре
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1 ноября — Международный день вегана, День работника социальной сферы Украины.
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3 ноября — День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины.
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4 ноября — День железнодорожника Украины.
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6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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9 ноября — День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства.
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10 ноября — Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи.
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13 ноября — Международный день слепых.
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14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда.
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15 ноября — Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства, Международный день логопеда.
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16 ноября — Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.
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17 ноября — Международный день студента, Всемирный день борьбы против хронической абструктивной болезни легких.
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18 ноября — День сержанта Вооруженных сил Украины.
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19 ноября — Международный день мужчин, Международный день философии, День работников гидрометеорологической службы Украины.
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20 ноября — Всемирный день ребенка.
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21 ноября — День Достоинства и Свободы, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения.
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22 ноября — День Свободы.
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26 ноября — День благодарения.
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25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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27 ноября — Черная пятница.
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28 ноября — День памяти жертв голодоморов.
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30 ноября — Всемирный день домашних животных.
Напомним, ранее мы писали о том, какие строгие запреты существуют на Хэллоуин, и они касаются всех.
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