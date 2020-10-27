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Выходные в ноябре 2020: будут ли в Украине дополнительные дня отдыха

Автор: Анна Киселева

В ноябре не отмечаются какие-либо государственные праздники, поэтому дополнительных дней для отдыха не предусмотрено

В ноябре 2020 года в Украине работники государственных учреждений будут отдыхать 9 дней. В этом месяце дополнительных выходных, связанных с праздниками или другими событиями — не предусмотрено. Какие праздники ждут украинцев в этом месяце — читайте ниже.

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Так как в ноябре нет специально выделенных нерабочих дней в связи с праздниками, согласно календарю, украинцы будут отдыхать 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 числа. Количество рабочих дней составит 21.

В ноябре традиционно отмечаются такие большие церковные праздники, как День Казанской иконы Божией Матери, День памяти великомученика Димитрия Солунского, Святителя Павла, Святителя Иоанна Златоуста, Святителя Григория чудотворца. 28 ноября — начало Рождественского поста.

Какие праздники отмечают в Украине в ноябре

  • 1 ноября — Международный день вегана, День работника социальной сферы Украины.
  • 3 ноября — День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины.
  • 4 ноября — День железнодорожника Украины.
  • 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
  • 9 ноября — День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства.
  • 10 ноября — Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи.
  • 13 ноября — Международный день слепых.
  • 14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда.
  • 15 ноября — Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства, Международный день логопеда.
  • 16 ноября — Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.
  • 17 ноября — Международный день студента, Всемирный день борьбы против хронической абструктивной болезни легких.
  • 18 ноября — День сержанта Вооруженных сил Украины.
  • 19 ноября — Международный день мужчин, Международный день философии, День работников гидрометеорологической службы Украины.
  • 20 ноября — Всемирный день ребенка.
  • 21 ноября — День Достоинства и Свободы, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения.
  • 22 ноября — День Свободы.
  • 26 ноября — День благодарения.
  • 25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
  • 27 ноября — Черная пятница.
  • 28 ноября — День памяти жертв голодоморов.
  • 30 ноября — Всемирный день домашних животных.

Напомним, ранее мы писали о том, какие строгие запреты существуют на Хэллоуин, и они касаются всех.

А также рассказывали о том, какой будет погода в ноябре этого года. Синоптики предупредили о ряде аномалий.

Прогноз погоды
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