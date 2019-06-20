Вихідні у липні: коли і скільки будемо відпочивати

Вихідні дні в липні 2019 року - рідкість. Справа в тому, що в цьому місяці немає великих державних і церковних свят. Таким чином, в липні українці будуть відпочивати всього вісім днів.

При цьому загальна кількість календарних днів становить 31. З них працювати ми будемо 23 дні. До речі, вкорочених на одну годину робочих днів у липні теж не буде.

Серед професійних свят у липні можна виділити такі, як День Військово-морських Сил України (7 липня), День бухгалтера (16 липня), День рибалки (14 липня), День флоту України (28 липня) і інші.

Серед православних свят в липні 2019 року можна виокремити, наприклад, День Петра і Павла (12 липня) і Різдво Предтечі і Хрестителя Господнього Івана (7 липня).

Календар святкових і робочих днів на липень 2019 року в Україні

Додамо, що найближчі довгі вихідні чекають нас з 28 по 30 червня. Це пов'язано зі святкуванням Дня Конституції України. А так, як в липні великих свят не буде, то наступний раз відпочити три дні поспіль нам пощастить вже в кінці серпня. З нагоди Дня Незалежності України, який випадає на суботу, в країні проходитимуть різноманітні святкові заходи, а понеділок, 26 серпня, згідно з Кодексом законів про працю, стане вихідним днем. Одним словом, українці будуть відпочивати 24, 25 і 26 серпня. Крім того, 23-го числа робочий день буде зменшений на одну годину.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), серед офіційних свят Трійця є важливою для 37,2 % українців, День Конституції - для 8,2 %.

До речі, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці в 2019 році перенести робочі дні з понеділка (30 грудня) на суботу (21 грудня) і з вівторка (31 грудня) на суботу (28 грудня).