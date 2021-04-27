Вихідні дні в травні: скільки будемо відпочивати
У травні українців чекає велика кількість додаткових вихідних днів. Крім традиційних травневих свят, у 2021 році додався ще один – Великдень, який випадає на 2 травня.
Які свята відзначатимемо в травні та скільки буде додаткових вихідних днів – читайте в нашому матеріалі нижче.
Додаткові вихідні в травні
Травень розпочнеться з тривалих вихідних днів і відпочивати будемо чотири дні поспіль – з 1 по 4 травня. За законодавством України, якщо офіційне державне свято випадає на вихідний, то наступний робочий день автоматично стає вихідним. День праці у 2021 році випадає на суботу, а 2 травня, в неділю – Великдень. Відповідно, вихідними стануть наступні два дні - 3 і 4 травня.
Далі з 5 по 7 травня будуть робочі дні, а потім знову три вихідні дні поспіль – з 8 по 10 травня. 9 травня в Україні відзначається День Перемоги над нацизмом, а цей день знову випадає на вихідний, відповідно наступний робочий день за ним, теж буде вихідним.
Всього в травні буде 18 робочих днів і 13 вихідних.
Вихідні дні в травні: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Які ще Свята відзначатимемо у травні
- 1 травня - День праці.
- 2 травня - Великдень.
- 3 травня - Всесвітній день свободи друку.
- 4 травня - День собачого щастя.
- 5 травня - Всесвітній день гігієни рук; Всесвітній день спілкування; День водолаза.
- 6 травня - Міжнародний день проти дієти.
- 7 травня - День радіо.
- 8 травня - День пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни; Міжнародний день Червоного Хреста.
- 9 травня - День Перемоги; День матері; Міжнародний День Європи.
- 10 травня - Всесвітній день руху "за здоров'я".
- 11 травня - Радониця (День поминання предків)
- 12 травня - Всесвітній день медичних сестер.
- 13 травня - мусульманське свято розговіння "Ураза-Байрам"
- 14 травня - День фрилансера
- 15 травня - Міжнародний день сімей, День науки, Всеукраїнський День Європи.
- 16 травня - День пам'яті жертв політичних репресій; Всеукраїнський день працівників культури; День молодіжних та дитячих громадських організацій,
- 17 травня - Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.
- 18 травня - Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу; Міжнародний день музеїв.
- 19 травня - Міжнародний день боротьби з гепатитами.
- 20 травня - День банківських працівників; Всесвітній день метролога.
- 21 травня - Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку.
- 22 травня - Міжнародний день біологічного різноманіття.
- 23 травня - Всеукраїнський День Героїв; Католицька П'ятидесятниця.
- 24 травня - День слов'янської писемності та культури.
- 25 травня - День філолога
- 26 травня - Всесвітній день рудих
- 28 травня - День прикордонника України.
- 29 травня - День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження; Міжнародний день миротворців ООН.
- 30 травня - День Києва; День хіміка.
- 31 травня - Всесвітній день без тютюну.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як працюватимуть українські банки на Великдень та травневі свята.
А також ми писали про те, які православні свята відзначатимемо в травні 2021.