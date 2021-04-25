Православний календар на травень 2021: повний список важливих свят
Травень 2021 для православних християн стане найважливішим в цьому році, позаяк в цьому місяці ми відсвяткуємо найголовніший день - Великдень - світлe Воскресіння, яке символізує великий день, коли Христос Спаситель воскрес, щоб показати кожному з нас, що життя вічне.
Які ще важливі свята ми відзначимо в останній місяць весни - читайте нижче в нашому матеріалі.
Православні церковні свята в травні 2021:
1 травня - Велика Субота.
1 травня - Максимівської ікони Божої Матері.
2 травня - Світле Христове Воскресіння. Великдень. Закінчення Великого посту.
2 травня - День пам'яті блаженної Матрони Московської.
2 травня - Преподобного Іоанна Старопещерника.
З 3 по 9 травня - Світла седмиця.
3 травня - Преподобного Феодора Трихіни (Власяничника).
4 травня - Священномученика Іоанна пресвітера.
5 травня - Преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіопольського.
6 травня - Великомученика Георгія Побідоносця.
7 травня - "Молченської" ікони Божої Матері.
8 травня - Апостола і євангеліста Марка.
9 травня - Червона Гірка. Тиждень 2-й по Великодню. Антипасха або Фомін день.
9 травня - Святителя Стефана, єпископа Великопермського.
9 травня - Поминання покійних воїнів.
10 травня - Апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, сродника Господнього.
11 травня - Радониця, поминання покійних.
11 травня - Святителя Кирила, єпископа Туровського.
12 травня - Преподобного Мемнона Чудотворця.
13 травня - Апостола Якова Зеведєєва, брата Іоанна Богослова.
13 травня - Святителя Ігнатія Брянчанінова, єпископа Кавказького і Чорноморського.
14 травня - Преподобного Пафнутія Боровського.
15 травня - Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.
15 травня - перенесення мощей благовірні князів страстотерпців Бориса і Гліба, у Святому Хрещенні Романа і Давида.
16 травня - Преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського.
16 травня - тиждень 3-й по Великодню, святих жин-мироносиць.
17 травня - Староруської ікони Божої Матері.
18 травня - Великомучениці Ірини.
18 травня - Святкування ікони Божої Матері "Невипивана чаша".
19 травня - Праведного Іова багатостраждального.
20 травня - Спогад явища на небі Хреста Господнього в Єрусалимі.
21 травня - Апостола і євангеліста Іоанна Богослова.
22 травня - перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських в Бар.
23 травня - Апостола Симона Зілота.
24 травня - Рівноапостольних Мефодія і Кирила, вчителів словенських.
25 травня - Священномученика Єрмогена, патріарха Московського і всієї Русі, чудотворця.
26 травня - Мучениці Глікерії Діви і з нею мученика Лаодикія, стража темничного.
27 травня - Блаженного Ісидора, Христа заради юродивого, Ростовського Чудотворця.
28 травня - Преподобного Пахомія Великого.
28 травня - Святителя Ісаї, єпископа Ростовського, чудотворця.
28 травня - Благовірного царевича Димитрія, Углицького.
29 травня - Перенесення мощей преподобного Єфрема Перекомського, Новгородського Чудотворця.
30 травня - Апостола Андроніка і святого Іунії, помічниці його.
31 травня - Пам'ять святих отців семи Вселенських Соборів.
Церковні пости в травні:
Багатоденний піст в травні - 1 травня, останній день Великого посту.
Одноденні пости - 12 травня, 14 травня, 19 травня, 21 Травня, 26 травня, 28 травня.
Суцільні седмиці - Світла седмиця з 3 по 9 травня 2021 року.
Раніше ми писали про всі свята травня 2021, скільки буде вихідних і робочих днів у цьому унікальному місяці.