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Укртелеком перед Новим роком приготував українцям неприємний сюрприз

STYLERЖиття    25.12.2019 - 15:13
Укртелеком перед Новим роком приготував українцям неприємний сюрприз
Укртелеком підвищує тарифи з Нового 2020 року (Фото: guernseypress.com)

Укртелеком змінює вартість базових тарифів з січня 2020 року

Укртелеком анонсував підвищення щомісячної плати на послуги фіксованої телефонії. Нові тарифи діятимуть вже з Нового року у січні 2020-го. Відповідне оголошення опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" 24 грудня.

Суми в платіжках зростуть на 20-24%, розповів директор з корпоративних комунікацій компанії Михайло Шуранов.

Представник компанії-монополіста уточнив, що зміни торкнуться таких тарифів, як "Домашній Безлімітний", "Домашній Базовий" та "Простий".

Безлім підвищується до 123 гривень на місяць (було 99), базовий до 117 гривень (було 94), а за простій потрібно буде платити 73,81 грн замість 67,10 грн.

"З 01.01.2020 ПАТ "Укртелеком" припиняє надання застарілих послуг користування паралельним телефонним апаратом у різних абонентів, телефонним апаратом односторонньої дії та вечірнім телефоном для абонентів (фізичних осіб). Надалі послуги фіксованого телефонного зв’язку надаватимуться на умовах тарифного плану "Простий", - йдеться на сайті компанії.

Для абонентів (фізичних осіб), які користуються основним паралельним телефонним апаратом (у різних абонентів) переведення телефонного номеру відбудеться після 1 січня 2020 року без зміни номера телефону.

Але цим нововведення від Укртелекому для громадян після новорічних свят не обмежуються.

Вже з першого місяця 2020-го змінять вартість користування іншими послугами компанії. Йдеться про проводове радіомовлення, IP-телекс, надання в користування ліній, надання ліній безпосереднього зв'язку, підключення обладнання охоронної сигналізації, TV-Бізнесу тощо.

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