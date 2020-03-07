Чи будуть вихідними 1 і 9 травня в Україні: з'явилося важливе уточнення

Вихідні дні у травні 2020 в Україні часто стають предметів спорів. Так, у 2018 році на початку місяця ми стали відпочивати на один день менше, коли 2 травня перестало бути святковим днем. Тепер же дебати виникають через дату 9 травня. Як будуть відпочивати українці в травні 2020 року - в матеріалі Styler.

У травні цього року буде 12 вихідних днів і 19 робочих, один день буде переноситися.

Травень традиційно розпочнеться зі святкування Міжнародного Дня праці, який українці відзначать 1 травня.

У цьому році День праці ми відзначимо в п'ятницю, тому будемо відпочивати три дні поспіль - з 1 по 3 травня. Далі буде повноцінний п'ятиденний робочий тиждень, за яким послідує ще одна серія вихідних.

9 травня в Україні у 2020 році, як і раніше, залишиться вихідним днем. Варто відзначити, що 8 травня українці відзначать День пам'яті та примирення, але в цей день немає вихідного. Хоча раніше в Українському інституті національної пам'яті хотіли відмовитися від вихідного дня на 9 травня, і перенести його на 8 число.

Оскільки 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - в цьому році припаде на суботу, то вихідним днем стане наступний понеділок, 11 число.

Раніше ми писали, скільки вихідних і святкових днів буде в Україні у березні 2020 року.

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